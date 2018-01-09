Kombi abandonada perto do quiosque 1 da Praia de Camburi Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

Uma kombi em estado de abandono vem chamando a atenção de quem trabalha ou circula todo dia pela Praia de Camburi, Vitória.

O veículo está parado há pelo menos 3 meses próximo ao quiosque 1, segundo pessoas que vão à praia com frequência. Ninguém aparece para tirar o carro, que está sujo, com a lataria danificada e os pneus vazios. Quem passa perto do carro sente um mau cheiro muito forte.

Your browser does not support the audio element. Kombi em estado de abandono chama atenção na Praia de Camburi

Em Vitória, foram quase 300 notificações de abandono de carro em 2017. Um ouvinte da rádio CBN Vitória, que não quis gravar entrevista, mandou a denúncia para a Prefeitura dessa Kombi, mas reclama que o problema não foi resolvido. Outros moradores da região, que também ficaram com receio de dar entrevista, disseram que o veículo está lá há meses.

A Prefeitura de Vitória garantiu que uma equipe vai ao local nesta terça-feira (09) para conferir a denúncia. O gerente de operação e fiscalização de trânsito da Prefeitura, Marcelo Perozini, explicou como funciona o procedimento e o que caracteriza um carro abandonado."Se o veículo da reclamação tiver abandonado mesmo no local, nós fazemos todo o procedimento. O primeiro deles é o auto constatação de veículo abandonado. Para identificar o estado de abandono tem algumas características: sujeira por debaixo dos veículos, pneus murchos, o estado do veículo".

De acordo com Perozini, assim que a Guarda Municipal recebe a denúncia, os agentes fixam um papel no vidro do carro, alertando o dono sobre a obrigação da retirada do veículo. Se o proprietário não retirar o veículo em 4 dias, a prefeitura notifica o dono via Correios, comunicando que ele tem 40 dias para remover o carro. Caso ele insista em deixar o automóvel na rua, a Prefeitura pode remover o carro e levá-lo para um pátio credenciado.

O veículo permanecerá no pátio até a sua restituição ao proprietário, o que somente acontecerá após o pagamento de taxas em atraso e despesas de remoção e estadia. Caso o proprietário não busque o carro em até 90 dias, o veículo pode ser levado para leilão público.