Kauã e Joaquim: ouça a série especial sobre a tragédia que abalou o ES

Morte de Kauã e Joaquim Crédito: Fernando Madeira/ Arte: Geraldo Neto

Na madrugada do dia 21 de abril de 2018, o sono dos moradores do Centro de Linhares, Norte do Espírito Santo, foi interrompido pelas sirenes do Corpo de Bombeiros. O som anunciava uma tragédia. Um incêndio atingiu o quarto onde dormiam duas crianças: Kauã Sales Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves Sales, de 3 anos. Elas estavam em casa com o pastor Georgeval Alves Gonçalves, pai de Joaquim e padrasto de Kauã.

A notícia da tragédia se espalhou rápido. Georgeval, que comandava uma igreja evangélica em franco crescimento na cidade, e a esposa dele, pastora da mesma igreja, receberam a solidariedade de pessoas de todo o Brasil. Para a polícia, pros vizinhos, pros fiéis da igreja e pra quem mais quisesse ouvir, Georgeval contou a mesma história. Depois de colocar as crianças pra dormir no quarto com o ar condicionado ligado, ele acordou de madrugada ouvindo gritos pela babá eletrônica. Ao ver fogo pelo visor do aparelho, correu para o quarto onde dormiam os meninos, abriu a porta e tentou salva-los sem sucesso.

Depois de dias de trabalho intenso das autoridades policiais, uma forte cobertura da imprensa e muitas reviravoltas, Georgeval foi preso. Ele é acusado de ter abusado sexualmente e torturado os meninos antes de atear fogo nas crianças, que estariam desacordadas e sem possibilidade de reação. A defesa do pastor nega as acusações. Há quase cinco anos ele está preso provisoriamente aguardando o julgamento. O caso vai à Juri Popular na Comarca de Linhares na próxima segunda-feira (03).

Em três episódios especiais os jornalistas Natalia Bourguignon e Eduardo Dias contam como um pastor passou de pai em luto para monstro aos olhos do público e o que teria acontecido naquela casa quando duas crianças morreram em um terrível incêndio.

Confira o primeiro episódio!