Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

APÓS LEILÃO SEM ARREMATE

Justiça recebe mais três propostas para compra de terreno da Braspérola

Nesta quarta-feira, termina o prazo de 72 horas úteis para o registro de propostas junto à Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória

Publicado em 16 de Junho de 2015 às 21:57

Publicado em 

16 jun 2015 às 21:57
Três novos investidores manifestaram interesse em comprar o terreno da Braspérola. O leilão realizado na última sexta-feira (12) terminou sem arremates e foi terceira tentativa de vender a área de 463.706 metros quadrados localizados nas margens da BR-262, em Cariacica. Entretanto, um grupo de investidores capixabas e outro mineiro realizaram propostas à massa falia, com valores bem inferiores a avaliação do lance mínimo estipulado pelo juízo, de R$ 48,3 milhões. Esse valor representa 60% do lance mínimo previsto no leilão do dia 29, de R$ 80,5 milhões.Uma nova proposta foi protocolada nesta terça-feira (16) na Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória. O interessado fez a oferta para adquirir todo o terreno da antiga fábrica têxtil. Outras duas propostas devem ser protocoladas nesta quarta-feira (17), uma delas diz respeito a Área 2A, equivalente a 217.657 metros quadrados. Essa parte do terreno compreende uma área de morros e reserva ambiental.
Justiça recebe mais três propostas para compra de terreno a Braspérola
Ainda não se sabe quanto foi oferecido pela área, segundo o administrador da massa falida, Rogério Keijock. "Acreditamos que não seja necessário fazer um novo leilão, tendo em vista que já foram oferecidas duas propostas no ato do leilão e hoje (terça) foi protocolada mais uma proposta nos autos do processo na Vara da Falência. E, segundo telefonemas que tenho recebido, amanhã (quarta-feira) mais duas propostas serão protocoladas. Sobre o que vão fazer no terreno eu não saberia dizer, tivemos propostas sobre a área inteira e parte dessa área. Esperamos que sejam propostas condizentes com a avaliação do lance mínimo estipulado pelo juízo", afirmou à Rádio CBN Vitória.
Leilão de sextaNa última sexta, três investidores capixabas uniram forças e fizeram uma oferta única de R$ 24 milhões por todo o terreno, além de assumirem o compromisso de arcar com os custos de IPTU e retirada de químicos. Eles condicionaram o pagamento a uma entrada de 30% do valor e o restante a ser quitado em 48 vezes. Os três se propuseram arcar com os débitos de mais de R$ 5 milhões em IPTU e recuperar o passivo ambiental do complexo (80 toneladas de lixo tóxico e cerca de 4 mil metros cúbicos de líquido também tóxico), avaliado em R$ 3,169 milhões.Outros dois grupos mineiros, representados por Daniel Pinheiro Consultoria, também fizeram uma proposta única no valor de R$ 22,5 milhões apenas pela área 2 do terreno da Braspérola, de aproximadamente 181 mil metros quadrados. É neste local que está localizada a estrutura física da fábrica, além de ser a parte do complexo que faz divisa com o rio Formate. A intenção dos mineiros é quitar o negócio com uma entrada de 30% do valor total e o restante a ser pago em 36 vezes. A Consultoria também arcaria com o débito de IPTU e se propôs a dividir os custos do passivo ambiental.Nesta quarta-feira, termina as 72 horas úteis estipuladas pelo leiloeiro Antônio Paiva para o registro de propostas junto a Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória. As propostas serão apreciadas pelo juiz Braz Aristóteles dos Reis, que é o responsável por homologar ou não o resultado do leilão. Se as propostas não forem homologadas, um novo leilão deve ser marcado.O valor adquirido com o leilão vai para uma conta judicial e ficará sob responsabilidade do atual administrador da Braspérola indicado pela Justiça. O dinheiro será utilizado para quitar dívidas da empresa, incluindo as trabalhistas que não ultrapassem o valor de 150 salários mínimos. Um comitê de credores será criado nos próximos dias para avaliar quais despesas serão quitadas.A Braspérola faliu no ano de 2001 e os 670 funcionários foram dispensados. Um leilão realizado em 2011 foi anulado pela Justiça por conta de divergências no valor oferecido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados