Justiça recebe mais três propostas para compra de terreno da Braspérola

Três novos investidores manifestaram interesse em comprar o terreno da Braspérola. O leilão realizado na última sexta-feira (12) terminou sem arremates e foi terceira tentativa de vender a área de 463.706 metros quadrados localizados nas margens da BR-262, em Cariacica. Entretanto, um grupo de investidores capixabas e outro mineiro realizaram propostas à massa falia, com valores bem inferiores a avaliação do lance mínimo estipulado pelo juízo, de R$ 48,3 milhões. Esse valor representa 60% do lance mínimo previsto no leilão do dia 29, de R$ 80,5 milhões.Uma nova proposta foi protocolada nesta terça-feira (16) na Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória. O interessado fez a oferta para adquirir todo o terreno da antiga fábrica têxtil. Outras duas propostas devem ser protocoladas nesta quarta-feira (17), uma delas diz respeito a Área 2A, equivalente a 217.657 metros quadrados. Essa parte do terreno compreende uma área de morros e reserva ambiental.

Ainda não se sabe quanto foi oferecido pela área, segundo o administrador da massa falida, Rogério Keijock. "Acreditamos que não seja necessário fazer um novo leilão, tendo em vista que já foram oferecidas duas propostas no ato do leilão e hoje (terça) foi protocolada mais uma proposta nos autos do processo na Vara da Falência. E, segundo telefonemas que tenho recebido, amanhã (quarta-feira) mais duas propostas serão protocoladas. Sobre o que vão fazer no terreno eu não saberia dizer, tivemos propostas sobre a área inteira e parte dessa área. Esperamos que sejam propostas condizentes com a avaliação do lance mínimo estipulado pelo juízo", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Leilão de sextaNa última sexta, três investidores capixabas uniram forças e fizeram uma oferta única de R$ 24 milhões por todo o terreno, além de assumirem o compromisso de arcar com os custos de IPTU e retirada de químicos. Eles condicionaram o pagamento a uma entrada de 30% do valor e o restante a ser quitado em 48 vezes. Os três se propuseram arcar com os débitos de mais de R$ 5 milhões em IPTU e recuperar o passivo ambiental do complexo (80 toneladas de lixo tóxico e cerca de 4 mil metros cúbicos de líquido também tóxico), avaliado em R$ 3,169 milhões.Outros dois grupos mineiros, representados por Daniel Pinheiro Consultoria, também fizeram uma proposta única no valor de R$ 22,5 milhões apenas pela área 2 do terreno da Braspérola, de aproximadamente 181 mil metros quadrados. É neste local que está localizada a estrutura física da fábrica, além de ser a parte do complexo que faz divisa com o rio Formate. A intenção dos mineiros é quitar o negócio com uma entrada de 30% do valor total e o restante a ser pago em 36 vezes. A Consultoria também arcaria com o débito de IPTU e se propôs a dividir os custos do passivo ambiental.Nesta quarta-feira, termina as 72 horas úteis estipuladas pelo leiloeiro Antônio Paiva para o registro de propostas junto a Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória. As propostas serão apreciadas pelo juiz Braz Aristóteles dos Reis, que é o responsável por homologar ou não o resultado do leilão. Se as propostas não forem homologadas, um novo leilão deve ser marcado.O valor adquirido com o leilão vai para uma conta judicial e ficará sob responsabilidade do atual administrador da Braspérola indicado pela Justiça. O dinheiro será utilizado para quitar dívidas da empresa, incluindo as trabalhistas que não ultrapassem o valor de 150 salários mínimos. Um comitê de credores será criado nos próximos dias para avaliar quais despesas serão quitadas.A Braspérola faliu no ano de 2001 e os 670 funcionários foram dispensados. Um leilão realizado em 2011 foi anulado pela Justiça por conta de divergências no valor oferecido.