Justiça proíbe manifestação de sindicalistas que prometem fechar entradas de Vitória nesta quarta-feira

A juíza Ana Cláudia de Rodrigues Soares, do plantão Judiciário, concedeu liminar, na noite desta terça-feira (14), que proíbe a realização de obstruções de trânsito nos acesso à cidade de Vitória, em manifestações programadas para esta quarta-feira (15). O pedido para que os protestos fossem barrados pela Justiça foi por meio de ação civil preventiva do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A juíza destaca que a simples cópia da liminar está autorizada como mandado para efeito de cumprimento da decisão.Sindicatos e entidades de classe prometeram fechar as principais entradas de Vitória em protesto ao projeto de lei que permite a terceirização de todas as atividades em empresas. A manifestação na Grande Vitória é de caráter nacional.

Os manifestantes organizaram concentrações para às 4 horas, nas entradas da capital capixaba pela Terceira Ponte, pela Segunda Ponte, além da Avenida Norte-Sul e BR-101, da entrada para o Bairro de Fátima, na Serra. As informações são do diretor da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), José Adilson Pereira.A punição estabelecida pela Justiça, caso a organização do evento não obedeça a liminar é de R$ 200 mil de multa diária. A decisão da juíza foi com base em artigos da Constituição Federal e do Código de Trânsito Brasileiro, com objetivo de garantir a liberdade de locomoção, a segurança e a ordem nos espaços públicos. A Polícia Militar informou, por meio de nota, que vai acompanhar o protesto com efetivo suficiente para garantir a ordem e a segurança nas ruas da Grande Vitória.