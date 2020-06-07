Justiça proíbe greve de técnicos de enfermagem no ES durante pandemia

Categoria anunciou greve que teria início na próxima terça-feira (9), que atingiria dois hospitais da Grande Vitória que são referência no combate à Covid-19. Justiça impôs multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento
Publicado em 07 de Junho de 2020 às 12:50
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