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Em três hospitais

Justiça proíbe greve de técnicos de enfermagem no ES durante pandemia

Categoria anunciou greve que teria início na próxima terça-feira (9), que atingiria dois hospitais da Grande Vitória que são referência no combate à Covid-19. Justiça impôs multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 12:50

Publicado em 

07 jun 2020 às 12:50
Categoria anunciou greve que teria início na próxima terça-feira (9), que atingiria dois hospitais da Grande Vitória que são referência no combate à Covid-19. Justiça impôs multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento

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