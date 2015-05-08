Justiça proibe exigência de tablet em lista escolar de colégio em Vila Velha

A Justiça proibiu que uma escola de Vila Velha, na Grande Vitória, exija que os alunos comprem um tablet, da marca Apple, para que cursem o ano letivo. Essa imposição causou revolta de vários pais dos estudantes no período de matrícula, no início deste ano, que denunciaram a situação ao Procon e ao Ministério Público (MP). Havia um cláusula no contrato da escola que obrigava o aluno matriculado no 6º ano do Ensino Fundamental, ou no 1º ano do Ensino Médio, a adquirir um 'iPad 2' para utilizar os instrumentos didáticos, sob pena de impossibilidade dos estudantes cursarem o ano letivo.Na decisão, proferida na última terça-feira (5), a juíza Lucianne Costa determinou que a escola torne o uso do equipamento facultativo, disponibilize outros dispositivos aos alunos que optarem por não comprar o tablet e não condicione a matrícula à compra do aparelho. A decisão foi o resultado de uma Ação Civil Pública movida pelo MP. A promotoria pública argumenta que a prática da escola seria uma venda casada, o que viola o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o promotor de Justiça Marcelo Lemos.

Your browser does not support the audio element. Justiça desautoriza exigência de tablet em lista escolar de colégio em Vila Velha

“Nós entendemos que houve um certo constrangimento para os pais, que nos procuraram através do Procon, ou diretamente, e um desequilíbrio financeiro dessas pessoas logo no início do ano, que é uma época sempre difícil, com o pagamento de várias responsabilidades no campo tributário e civil, e houve mais um acréscimo. Mas houve uma decisão muito boa da Justiça local, e que trouxe essa tranquilidade novamente, esse reequilíbrio à relação de consumo”, disse à Rádio CBN Vitória.

Tentativas de negociação

Caso o colégio descumpra a decisão, terá que arcar com R$ 5 mil de multa diária. Segundo Lemos, o MP tentou resolver o problema por meio de conciliação, em duas ocasiões, antes de entrar na Justiça. Foi feita uma notificação recomendatória para a escola por fim à prática abusiva e a proposta de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ambos negados pela escola.

O promotor ressalta que o MP entende que já existe a tendência das escolas solicitarem certos aparatos tecnológicos para aplicar suas metodologias, mas não pode haver a surpresa dessa exigência no momento da matrícula. Essa foi a intenção da ação, de acordo com ele.

“Acredito que a escola terá esse ano inteiro para poder se reorganizar, e se no ano que vem ela quiser continuar aplicando esse tipo de metodologia, que nós não vemos com maus olhos, que ela incorpore no seu orçamento o custo de uma forma que não seja onerosa para o orçamento familiar”, declarou.

O outro lado