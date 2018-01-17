Justiça ouve amigas e colegas de trabalho de Milena Gottardi

Réus chegam para o segundo dia de audiência do caso Milena Crédito: Caíque Verli

As três testemunhas ouvidas na manhã do segundo dia de audiências do caso Milena Gottardi pediram para falar na ausência dos seis réus, acusados de envolvimento no assassinato da médica, baleada em setembro de 2017 no estacionamento do Hucam, em Vitória.

São ouvidas nesta quarta-feira (17) colegas de trabalho de Milena, mães de crianças que estudam no mesmo colégio em que as filhas da médica frequentam e a coordenadora da escola, além de dois profissionais que teriam sido procurados por Hilário Frasson, ex-marido da vítima, para instalar câmeras no apartamento onde ela morava. Hilário e o ex-sogro de Milena, Esperidião Frasson, são acusados de serem os mandantes do crime.

Os depoimentos acontecem no Fórum Criminal, no bairro Cidade Alta, e começaram às 9h15. Pouco antes, às 9h, as viaturas com os réus, que estão presos preventivamente, chegaram no prédio da Justiça, sob uma forte escolta. Onze agentes penitenciários acompanham os presos no deslocamento e dentro do Fórum. A imprensa não tem acesso ao quarto andar, onde fica o local da audiência.

Os depoimentos desta manhã foram mais curtos, diferentes dos do primeiro dia, que chegaram a durar até três horas. No primeiro dia, foram ouvidos parentes da médica, entre eles a mãe e o irmão de Milena, e amigas, além do delegado Janderson Lube e de um policial civil que acompanharam as investigações.

Salão do Fórum Criminal de Vitória onde acontecem as audiências do caso Milena Crédito: Caíque Verli

Na chegada do Fórum, o advogado de Hilário Frasson, Homero Mafra, disse que os depoimentos das primeiras testemunhas, embora arroladas pela acusação, foram positivos para a linha de defesa do policial civil.

"A família não colocava ódio, a família faz um depoimento que é verdadeiro. Uma coisa que ficou claro é que ninguém da família falou que Hilário agredia Milena, por exemplo "