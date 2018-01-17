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Segundo dia de audiências

Justiça ouve amigas e colegas de trabalho de Milena Gottardi

Os depoimentos acontecem no Fórum Criminal, no bairro Cidade Alta

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 16:13

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

17 jan 2018 às 16:13
Réus chegam para o segundo dia de audiência do caso Milena Crédito: Caíque Verli
As três testemunhas ouvidas na manhã do segundo dia de audiências do caso Milena Gottardi pediram para falar na ausência dos seis réus, acusados de envolvimento no assassinato da médica, baleada em setembro de 2017 no estacionamento do Hucam, em Vitória.
São ouvidas nesta quarta-feira (17) colegas de trabalho de Milena, mães de crianças que estudam no mesmo colégio em que as filhas da médica frequentam e a coordenadora da escola, além de dois profissionais que teriam sido procurados por Hilário Frasson, ex-marido da vítima, para instalar câmeras no apartamento onde ela morava. Hilário e o ex-sogro de Milena, Esperidião Frasson, são acusados de serem os mandantes do crime.
Os depoimentos acontecem no Fórum Criminal, no bairro Cidade Alta, e começaram às 9h15. Pouco antes, às 9h, as viaturas com os réus, que estão presos preventivamente, chegaram no prédio da Justiça, sob uma forte escolta. Onze agentes penitenciários acompanham os presos no deslocamento e dentro do Fórum. A imprensa não tem acesso ao quarto andar, onde fica o local da audiência.
Os depoimentos desta manhã foram mais curtos, diferentes dos do primeiro dia, que chegaram a durar até três horas. No primeiro dia, foram ouvidos parentes da médica, entre eles a mãe e o irmão de Milena, e amigas, além do delegado Janderson Lube e de um policial civil que acompanharam as investigações.
Salão do Fórum Criminal de Vitória onde acontecem as audiências do caso Milena Crédito: Caíque Verli
Na chegada do Fórum, o advogado de Hilário Frasson, Homero Mafra, disse que os depoimentos das primeiras testemunhas, embora arroladas pela acusação, foram positivos para a linha de defesa do policial civil.
"A família não colocava ódio, a família faz um depoimento que é verdadeiro. Uma coisa que ficou claro é que ninguém da família falou que Hilário agredia Milena, por exemplo "
Dionathas, acusado de ser o executor, e Bruno, que emprestou a moto utilizada no dia do crime, respectivamente, ficam juntos em uma cela separada no Fórum, quando as testemunhas pedem para que os réus não acompanhem os depoimentos. Hilário e Esperidião dividem o mesmo espaço com Valcir da Silva e Hermenegildo Filho, acusados de serem os intermediários. Os quatro estavam em uma cela ao lado dos outros dois réus, mas, por determinação da Justiça, foram para um espaço mais distante nesse segundo dia após a defesa do executor acusar Hilário de intimidar Dionathas dentro do fórum.

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