Justiça ordena saída dos ocupantes de terreno invadido em Vitória

Cerca de 700 famílias que ocupam uma área entre os bairros Universitário e Grande Vitória, na Capital, foram ordenadas, pela justiça, a deixar o local. A reintegração de posse é motivada pela reclamação de donos de dois terrenos que alegam que suas propriedades foram invadidas. As famílias dizem que não estão dentro dessas áreas, mas que vão sair pacificamente se for comprovado que elas se instalaram em propriedade particular.

Segundo o tenente Anthony, da Polícia Militar, que foi ao local nesta segunda-feira (10), os participantes da ocupação foram avisados de que precisam deixar o local, conforme ordem judicial. Além disso, de acordo com o oficial, a Polícia Militar começou um trabalho de mapeamento das pessoas que estão no terreno. Não há previsão para uma operação policial na área.

Your browser does not support the audio element. Justiça ordena saída dos ocupantes de terreno invadidos em Vitória

Os ocupantes alegam que não estão dentro das áreas reclamadas por proprietários a que se referem os dois mandados de reintegração de posse que receberam nesta terça, como explica Vicente Mendes Filho, um dos líderes das cerca de 700 famílias.

“Recebemos essa informação de que temos que desocupar a área, mas quando vimos o documento, observamos que o local que essas pessoas têm a posse não foi ocupado pelas pessoas que estão aqui”, disse à Rádio CBN.

Famílias ocupam terreno em Vitória Crédito: Fernando Madeira GZ

Por outro lado, o tenente Anthony afirma que as famílias estão dentro dos terrenos reclamados pelos proprietários e que, por isso, precisam deixar a região, como determina a ordem judicial.