Justiça nega reintegração de posse em ocupação no Centro de Vitória

Famílias ocupam prédio abandonado da União no Centro de Vitória Crédito:

A Justiça Federal negou o pedido da União para que as 250 pessoas que ocupam o prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), Vitória, sejam retiradas do local. O prédio está ocupado desde o último sábado (6), por pessoas que afirmam não ter moradia. O edifício Getúlio Vargas é de propriedade da Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES).

Your browser does not support the audio element. Justiça nega pedido de reintegração de posse no Centro de Vitória

Na última segunda-feira (8), a União ingressou com pedido de reintegração de posse do imóvel, sob a alegação de que ele será destinado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para fins de utilização no desenvolvimento de projeto habitacional de interesse social.

Porém, o juiz Rodrigo Reiff Botelho, deferiu em parte o pedido de reintegração de posse. Na decisão, o magistrado determina que as pessoas que ocupam o prédio continuem provisoriamente no local, mas está proibida a entrada de novos ocupantes no imóvel.

DECISÂO

Em sua decisão, Botelho afirma que a retirada imediata das pessoas que ocupam o imóvel pode causar danos de grandes proporções, pois não há um local para abrigar essas pessoas. O juiz também destaca que os ocupantes em sua grande parte são humildes e sem condições de prover seu sustento.