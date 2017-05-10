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Justiça nega reintegração de posse em ocupação no Centro de Vitória

Ocupação é feita no prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI)

Publicado em 10 de Maio de 2017 às 20:35

Publicado em 

10 mai 2017 às 20:35
Famílias ocupam prédio abandonado da União no Centro de Vitória Crédito:
A Justiça Federal negou o pedido da União para que as 250 pessoas que ocupam o prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), Vitória, sejam retiradas do local. O prédio está ocupado desde o último sábado (6), por pessoas que afirmam não ter moradia. O edifício Getúlio Vargas é de propriedade da Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES).
Justiça nega pedido de reintegração de posse no Centro de Vitória
Na última segunda-feira (8), a União ingressou com pedido de reintegração de posse do imóvel, sob a alegação de que ele será destinado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para fins de utilização no desenvolvimento de projeto habitacional de interesse social.
Porém, o juiz Rodrigo Reiff Botelho, deferiu em parte o pedido de reintegração de posse. Na decisão, o magistrado determina que as pessoas que ocupam o prédio continuem provisoriamente no local, mas está proibida a entrada de novos ocupantes no imóvel.
DECISÂO
Em sua decisão, Botelho afirma que a retirada imediata das pessoas que ocupam o imóvel pode causar danos de grandes proporções, pois não há um local para abrigar essas pessoas. O juiz também destaca que os ocupantes em sua grande parte são humildes e sem condições de prover seu sustento.
O magistrado solicitou que a União e a líder da ocupação, Maria Clara da Silva, do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM), elaborem a lista dos ocupantes que estão no imóvel e que as famílias sejam incluídas em programas de habitação no prazo de 15 dias.

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