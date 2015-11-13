Justiça: multa de R$ 300 mil se Samarco não garantir água à população e resgatar peixes do Rio Doce

O juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Meio Ambiente de Colatina, Menandro Taufner, deferiu medida cautelar que obriga a mineradora Samarco a seguir as determinações de uma ação proposta pela Procuradoria Geral do Estado, motivada pelo não cumprimento de uma intimação do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema). Caso os prazos não sejam seguidos, a multa definida foi de R$ 300 mil para cada dia de descumprimento. A decisão foi divulgada na tarde desta quinta-feira (12).

Your browser does not support the audio element. Justiça - multa de 300 mil reais se Samarco não garantir água à população e resgatar peixes do Rio Doce

De acordo com a ordem judicial, para não arcar com a multa, a Samarco terá de fornecer água para consumo humano e animal a partir da suspensão oficial da captação de água nos municípios afetados pela onda de lama. O fornecimento de água deverá ser imediato, após a interrupção da captação nas cidades. Além disso, a mineradora terá de realizar o resgate imediato da fauna aquática do Rio Doce e reinserção dos animais em ambiente onde já existam as espécies resgatadas.

Outro prazo estabelecido define que, dentro de 10 dias, a empresa também terá de apresentar um Plano de Comunicação Social, para manter as populações e as autoridades públicas informadas sobre as ações adotadas, e um Plano de Contenção e Prevenção dos impactos ambientais e sociais derivados da impossibilidade da utilização da água contaminada do Rio Doce, incluindo pesca e irrigação.

Punição

A ação cautelar que originou a decisão é de autoria da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e foi entregue à Justiça nesta quarta. A liminar determina que a Samarco cumpra os pedidos feitos pela PGE a partir do recebimento de intimação. Além disso, o juiz estabeleceu que o desrespeito à ordem judicial implicará na prisão em flagrante delito do diretor da mineradora, ou de quem o substitua na função, por crime de desobediência ou prevaricação.

Na decisão também consta que, no caso de descumprimento, além da multa diária de R$ 300 mil, o Ministério Público será oficiado, com a solicitação de dissolução judicial da pessoa jurídica da Samarco por atividade nociva à sociedade.

Por fim, fica estabelecido na liminar que a prisão em flagrante de diretor ou aplicação de multa não eximem a análise da necessidade de tornar os bens da empresa indisponíveis para garantir o cumprimento da medida cautelar e a possibilidade de imputar medidas às empresas acionistas da mineradora, controlada pela Vale e pela BHP Billiton.

O juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Meio Ambiente de Colatina, Menandro Taufner, que deferiu a medida cautelar, ressaltou a importância da decisão. “O importante agora é o ser humano e também o ecossistema. Essa é uma decisão que estabelece obrigações dentro da lei, é uma decisão que é necessária à preservação da vida humana e à preservação social das comunidade e econômica dos municípios”, destacou o magistrado à Rádio CBN Vitória.

Resposta