Justiça mantém multas milionárias por pó preto

Alto forno da ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo Crédito: Edson Chagas/ A Gazeta

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve multas milionárias aplicadas pela Prefeitura de Vitória a ArcelorMittal. A siderúrgica foi penalizada em janeiro de 2016 em quase R$ 35 milhões por poluir o mar e o ar com pó preto na região do Porto do Tubarão, mas entrou com um recurso para suspender as infrações. O recurso foi negado na primeira e na segunda instância da Justiça.

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A decisão judicial foi na tarde desta segunda-feira (19). A empresa alegava que o município de Vitória não poderia intervir no caso já que possui licença válida para operar, expedida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O relator do caso, o desembargador Marcos Assef do Vales Depes, disse que é de competência comum entre os entes federativos proteger o meio ambiente e combater a poluição.

O secretário municipal de Meio Ambiente Luiz Emanuel Zouain comentou a decisão e considerou o resultado como uma vitória para os moradores da cidades.

"Estou feliz em nome da população da cidade. Isso é vitória da fundamentação técnica, do trabalho elaborado por nós ano passado. Pela Gerência de Controle Ambiental da Prefeitura, pela fiscalização nossa que atua monitorando as atuações das empresas em Vitória”, declarou.