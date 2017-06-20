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Justiça mantém multas milionárias por pó preto

A ArcelorMittal foi penalizada em janeiro de 2016 em quase R$ 35 milhões por poluir o mar e o ar com pó preto na região do Porto do Tubarão

Publicado em 20 de Junho de 2017 às 14:12

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 jun 2017 às 14:12
Alto forno da ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo Crédito: Edson Chagas/ A Gazeta
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve multas milionárias aplicadas pela Prefeitura de Vitória a ArcelorMittal. A siderúrgica foi penalizada em janeiro de 2016 em quase R$ 35 milhões por poluir o mar e o ar com pó preto na região do Porto do Tubarão, mas entrou com um recurso para suspender as infrações. O recurso foi negado na primeira e na segunda instância da Justiça.
Justiça mantém multas milionárias por pó preto
A decisão judicial foi na tarde desta segunda-feira (19). A empresa alegava que o município de Vitória não poderia intervir no caso já que possui licença válida para operar, expedida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O relator do caso, o desembargador Marcos Assef do Vales Depes, disse que é de competência comum entre os entes federativos proteger o meio ambiente e combater a poluição.
O secretário municipal de Meio Ambiente Luiz Emanuel Zouain comentou a decisão e considerou o resultado como uma vitória para os moradores da cidades.
"Estou feliz em nome da população da cidade. Isso é vitória da fundamentação técnica, do trabalho elaborado por nós ano passado. Pela Gerência de Controle Ambiental da Prefeitura, pela fiscalização nossa que atua monitorando as atuações das empresas em Vitória”, declarou.
A Arcelor disse que vai aguardar a publicação do voto para ter acesso à íntegra da decisão e avaliar as providências que podem ser tomadas pela empresa. A siderúrgica acrescentou que está em execução um plano de investimentos ambientais que visa aprimorar os controles da empresa. Garantiu também que tem compromisso com a questão ambiental da Grande Vitória e que se mantém aberta ao diálogo para buscar soluções que gerem melhorias para a qualidade do ar na região.

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