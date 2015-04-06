Justiça mantém cobrança de pedágio na Terceira Ponte

Uma das chances de o pedágio da Terceira Ponte ser suspenso foi esgotada nesta segunda-feira (06), durante a sessão extraordinária do Tribunal de Justiça. Os desembargadores do Pleno negaram o mandado de segurança da Agência Reguladora de Saneamento Básico (Arsi) contra a liminar concedida à favor da Rodosol desde em dezembro do ano passado. Na ocasião, a decisão da desembargadora Eliana Munhós havia permitido a volta da cobrança do pedágio em valores mínimos, para bancar os serviços de manutenção da via. Essa liminar suspendeu os efeitos da Resolução 30/14 da Arsi, que pôs fim à cobrança de pedágio na ponte em abril do ano passado. Para Munhós, essa resolução trouxe prejuízos à Rodosol.

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O relator do recurso da Arsi, desembargador Namyr Calos Souza Filho, manteve a decisão de Eliana Munhós, concordando que a resolução da Arsi é irregular e "capaz de impor prejuízos consideráveis, quiçá irremediáveis," à Rodosol.

O pleno, por unanimidade, acompanhou o voto do relator. Com isso o valor cobrado continua sendo R$ 0,80. Para motos, o valor é de R$ 0,40.

Este mesmo tribunal deve votar ainda o mérito do recurso da Rodosol, que questiona a validade da resolução da Arsi suspendendo o pedágio da Terceira Ponte em abril do ano passado. Ele tramita na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. A relatoria é da desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que antecipou os efeitos da tutela recursal em dezembro.