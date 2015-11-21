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EM LINHARES

Justiça manda Samarco facilitar escoamento de água com lama ao mar

Em outra decisão, da Justiça Federal, a mineradora foi intimada a providenciar medidas de contenção dos rejeitos na foz do Rio Doce

Publicado em 20 de Novembro de 2015 às 22:05

Publicado em 

20 nov 2015 às 22:05
Nesta sexta-feira (20), a Justiça Estadual em Linhares determinou que a Samarco deve adotar medidas para aumentar a foz do Rio Doce afim de facilitar o escoamento da água. Na decisão, o juiz Thiago Albani Oliveira, da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente do município do norte capixaba, exige que se garanta que a lama proveniente do rompimento da barragem da mineradora em Minas Gerais passe sem retenções por Linhares, última cidade antes de o rio encontrar o mar.
A determinação foi feita após serem ouvidos representantes do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). Segundo a decisão, reter a lama no rio significa matá-lo, pois não há garantias de que as medidas de contenção funcionariam, já que a força do rio não pode ser contida, e mais cedo ou mais tarde tudo o que nele se depositou chegará ao mar.
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Caso a Samarco descumpra a ordem de aumentar a foz do Rio Doce, a mineradora será multada em R$ 20 milhões e mais R$ 1 milhão por dia de descumprimento. O montante arrecado será revertido para o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Linhares (Fundema).
Justiça Federal
Uma outra decisão da Justiça Federal em Vitória determina o contrário do que foi deliberado pela Justiça Estadual. A decisão do juiz Rodrigo Reiff Botelho, da 3ª Vara Federal Cível da capital, foi motivada por ação do Ministério Público Federal (MPF), determinou que, até a noite de quinta-feira (19), a Samarco apresentasse um plano de contenção da lama, antes que ela chegasse ao mar. Em caso de descumprimento da ordem, foi fixada uma multa de R$ 10 milhões por dia.
O prazo para apresentação do plano venceria às 19h55 de quinta. Às 19h54, a Samarco apresentou uma petição eletrônica pedindo a suspensão da ação. O MPF quer que a Justiça Federal rejeite o pedido da empresa. Até a noite desta sexta-feira (20), não houve decisão do magistrado a respeito do pedido da mineradora.

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