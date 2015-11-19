Justiça manda Samarco executar plano de contenção antes que rejeitos de lama alcancem o mar

Sob pena de multa de R$ 10 milhões por dia, a Justiça Federal determinou que a Samarco apresente um plano de contenção e prevenção contra a lama de rejeitos de minério que atingiu o Rio Doce. O material é proveniente do rompimento de barragem da empresa em Minas Gerais. A previsão do Ibama é que os rejeitos cheguem ao mar de Regência, em Linhares, Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (20). A empresa tem até a tarde desta quinta (19) para apresentar e executar o plano.

A decisão, proferida pelo juiz Rodrigo Reiff Botelho, da 3ª Vara Federal Cível de Vitória, foi motivada por ação do Ministério Público Federal (MPF) contra a mineradora. Além do plano de contenção e prevenção, a Samarco também tem até a tarde desta quinta para apresentar relatório sobre as ações já executadas e fica obrigada a apresentar um novo relatório a cada sete dias.

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Procurada pela reportagem, a Samarco não se pronunciou sobre a decisão judicial até o fechamento desta matéria. Em seu site, a empresa alega que está instalando barreiras de contenção na região da foz do Rio Doce, em Linhares. A sentença é mais uma das sanções que a empresa sofre na justiça. A mineradora, no entanto, não está livre de outras ações judiciais.

Os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, acompanhados de entidades federais, vão se unir para acionar a Samarco judicialmente para que a mineradora financie um fundo que será usado para aplicar o Plano Nacional de Recuperação do Rio Doce.

A criação de um fundo também foi tema de um encontro, nesta quarta-feira (18), entre o governador Paulo Hartung e o fotógrafo Sebastião Salgado, um dos responsáveis pelo Instituto Terra, que trabalha na recuperação de nascentes do Rio Doce. No encontro, Salgado lamentou a degradação do rio após o derramamento de lama.