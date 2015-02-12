Justiça manda rodoviários voltar ao trabalho na Grande Vitória

A Justiça do Trabalho determinou o fim da greve dos rodoviários. Na tarde desta quarta-feira (11), o pleno do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) julgou a greve dos motoristas e cobradores parcialmente ilegal. Procurada pela reportagem, a direção do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) informou que vai levar a decisão da Justiça aos trabalhadores e admitiu não saber se a categoria vai desrespeitar ou cumprir a decisão ao longo desta quinta-feira (12). Para os desembargadores, o primeiro dia de greve foi abusivo porque a adesão dos rodoviários foi de 100%. A Justiça também julgou improcedente a inclusão de um novo plano de saúde.De acordo a Corte do Trabalho, a greve, que começou na madrugada da última segunda-feira (09), foi ilegal apenas no primeiro dia. No entendimento da Justiça, não houve ilegalidade na última terça e nesta quarta-feira, já que 70% dos coletivos circularam nos horários de pico e 40% nos demais horários. O presidente do TRT, José Carlos Rizk, explicou que a ilegalidade ocorreu porque nenhum ônibus saiu das garagens das empresas, deixando a população sem nenhum transporte público.

“No primeiro dia efetivamente não circulou nenhum ônibus. O sindicato não cumpriu nem o edital”, disse.Na última segunda, o Sindirodoviários e o sindicato patronal participaram de audiência de conciliação mediada pelo desembargador Marcello Mancilha, mas não houve acordo. Os rodoviários afirmaram que só encerrariam a greve se fosse incluído mais uma operadora de plano de saúde. Ele alegam que os trabalhadores não conseguem arcar com os gastos mensais do plano de saúde atual.Plano de saúdeA Justiça, porém, negou o pedido de inclusão de um novo plano de saúde. A empresa atual que oferece a assistência médica só poderá ser alterada na época do acordo coletivo. “Os trabalhadores, junto com o sindicato, decidiram que seria a Unimed a operadora de saúde. Na data base, que é em novembro, eles terão a oportunidade de mudar de plano de saúde”, afirmou o presidente do TRT.A Justiça também determinou o pagamento de multa de R$ 30 mil por parte do Sindirodoviários e o corte no ponto de segunda-feira de todos os rodoviários. Caso a determinação da Justiça não seja cumprida e a greve continuar, o sindicato será multado novamente.O presidente do Sindirodoviários, Carlos Roberto Louzada, o Maguila, deixou o plenário antes do fim do julgamento. Ele não quis falar com a imprensa.