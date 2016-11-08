A Justiça Federal determinou a reintegração de posse da reitoria Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A decisão, proferida pelo juiz Aylton Bonomo Junior, em favor de um pedido pelo pela Advocacia Geral da União (AGU) obriga que estudantes desocupem o prédio universitário, voluntariamente, em até 48 horas após serem intimados da decisão. Um dos alvos do protesto estudantil é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Teto dos Gastos que tramita no Congresso Nacional.

Além disso, o juiz determina que a Ufes ofereça um outro lugar para que os ocupantes, caso queiram, possam continuar alojados na universidade. A decisão descreve que “cabe à Ufes disponibilizar, no prazo de 48h, espaço físico adequado para realocar os estudantes em protesto, caso estes queiram permanecer nas dependências internas (prédios públicos) da Ufes”.

Your browser does not support the audio element. Justiça manda ocupantes saírem da reitoria na Ufes

A primeira medida a ser tomada é a intimação por meio de oficial de Justiça sem uso de força policial. Segundo o juiz Aylton Bonomo Junior, essa medida tem objetivo de preservar a integridade física dos manifestantes e de outros estudantes que não aderiram ao protesto.

Caso a desocupação não ocorra, o magistrado decidiu que podem ser usadas forças policiais. Além disso, pode haver aplicação de multa diária no valor de R$ 1 mil para aqueles que desobedecerem a decisão judicial.