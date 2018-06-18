Justiça manda desocupar antigo Majestic; ocupantes dizem que não saem

As 15 famílias que ocupam o prédio do antigo Hotel Majestic, na Cidade Alta, Vitória, terão de desocupar o local ainda nesta terça-feira (18). Uma liminar da Justiça determina que os ocupantes saiam do local. A decisão também diz que caso haja resistência, será permitido o uso de força policial para retirar os moradores do prédio.

A decisão é da última sexta-feira (15) e o prazo de 48 horas para desocupação vence nesta terça-feira. O pedido de reintegração de posse foi feito pela procuradoria do Estado, pois o imóvel é do Governo Estadual. Apesar da decisão da Justiça, os ocupantes afirmam que não vão sair do local, mesmo com o uso da força policial, já que eles não têm para onde ir.

Hilary, de apenas 14 dias, é a mais nova integrante da ocupação Crédito: Patrícia Scalzer

Cerca de 50 pessoas entre adultos, crianças e idosos dividem os três andares do antigo Majestic. A mais nova moradora é Hilary, de apenas 14 dias. A mãe da recém-nascida, Marina Costa, 38 anos, conta que, desempregada, viveu na rua durante os primeiros meses de gravidez. Ela diz que gostaria muito de continuar no local. “ Todo mundo gosta de ter seu cantinho. Contar com ajuda de parentes é mais difícil”, disse.

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A dona de casa Alzina Maria Arruda, 39, divide uma das salas ocupadas no Majestic com o marido, Alex dos Santos, 39, e o filho de 15 anos. Alzina conta que ficou sem casa há três meses, quando ela e o marido ficaram desempregados. Com rendimento mensal de apenas R$ 124, do Bolsa-Família, a ocupação foi a única alternativa. “Eu trabalhava, então conseguia pagar aluguel, mas fiquei desempregada e não tive mais condições”, contou.

Amanda de Oliveira, 25 anos e Bruno Gonçalves Araújo, 28, também moram no local. Amanda está grávida e teme pela reintegração de posse, marcada para acontecer nesta terça. “Não sei o que será de nós se eles desocuparem o prédio. Já morei na rua e não quero que isso aconteça de novo”, ressaltou.

As diferentes famílias que ocupam o Majestic quase sempre têm a mesma história de vida: são pessoas humildes, que, sem trabalho formal, não conseguem pagar aluguel. Maria da Penha da Silva, 58 anos, teve que ir para a ocupação porque o que ganha por mês, pouco mais de R$ 600 pagos pelo INSS não cobria as despesas mensais.

“O meu benefício só garante os remédios que preciso tomar. Antes, eu morava de aluguel, tenho todos os recibos que comprovam que pagava em dia, mas agora não tenho mais condições. Hoje não tenho nem um fogão”, lamentou.

O presidente do Movimento Nacional das Famílias Sem-Teto Vindas da Fazendinha, Vicente Mendes Filho, o MC Tim, reafirmou que mesmo com a decisão da Justiça, as famílias não vão desocupar o antigo hotel Majestic. “Estamos dispostos a resistir. Não vamos sair com facilidade”, contou.

Mc Tim conta que as famílias que estão no Majestic são as mesmas que estavam na Fazendinha, no bairro Grande Vitória e no prédio do antigo IAPI, no Centro. Segundo ele, apesar de já ter passado mais de um ano desde a desocupação do IAPI, nenhuma família conseguiu moradia do poder público.

Ele destaca que o movimento pretende continuar no Majestic até que o prédio do IAPI seja reformado, já que o edifício, de propriedade da União, foi destinado para habitação.

Por nota, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) informou que o prédio do antigo Hotel Majestic está ocupado irregularmente desde o dia 18 de abril. Cerca de 15 famílias permanecem no local, mesmo após serem alertadas sobre os riscos que o espaço oferece. Disse também que o trabalho de identificação das famílias, fornecimento do aluguel social e o apoio à remoção é de competência dos municípios.

Também por nota, a Secretaria de Assistência Social de Vitória informou que colocou à disposição das famílias os serviços dos Cras, por meio do cadastro no CADÚnico, que é a principal porta de entrada para os projetos habitacionais do município. E, até o momento, não houve procura por parte das famílias.

Nota da Sedurb na íntegra

A Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) informa que o prédio do antigo Hotel Majestic está ocupado irregularmente desde o dia 18 de abril. Cerca de 15 famílias permanecem no local, mesmo após serem alertadas sobre os riscos que o espaço oferece.

A Procuradoria Geral do Estado entrou com uma ação na Justiça para reintegração de posse do imóvel. Uma liminar foi concedida ao Estado no último dia 14.

A Sedurb esclarece, ainda, que apoia as administrações municipais na implantação das políticas habitacionais, fornecendo a infraestrutura externa dos imóveis construídos pelos Governos Federal ou Municipal. O trabalho de identificação das famílias, fornecimento do aluguel social e o apoio à remoção é de competência dos municípios.

Nota da Prefeitura de Vitória na íntegra

A Secretaria Municipal de Assistência Social colocou à disposição das famílias os serviços dos Cras, por meio do cadastro no CADÚnico, que é a principal porta de entrada para os projetos habitacionais do município. Até o momento, não houve procura por parte das famílias. Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) destinam-se, em especial, à população que vive em situação de vulnerabilidade e risco social, decorrente de vínculos fragilizados, pobreza, privação por ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros.

Nos Cras, as famílias obtêm inscrição no CADÚnico, podem acessar, de acordo com alguns critérios, programas como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. Os Cras funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Vitória possui 12 Cras.

Além dos serviços de assistência social, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, conta com projetos habitacionais e de melhorias de residenciais. No Centro de Vitória, o projeto Morar no Centro beneficiou 94 famílias em três residenciais; o Projeto Moradia já reconstruiu 176 casas e Vitória de Todas as Cores reformou 2082.

Com os projetos Bônus e Auxílio Moradia, foi possível beneficiar 274 famílias com auxílio na aquisição de casas. O Projeto Terra beneficiou 307 famílias, fez 220 reconstruções e 1100 melhorias em casas e o Projeto Terreno Legal forneceu gratuitamente 2837 escrituras.

Atualmente, o único prédio pertencente à Prefeitura de Vitória que encontra-se ocupado é o do antigo Cine Santa Cecília. A Prefeitura já entrou com pedido de reintegração de posse do mesmo e aguarda a resposta da Justiça.