Justiça Federal mantém prisão do presidente da Desportiva

Edney Costa Crédito: Eduardo Dias

A Justiça Federal converteu a prisão em flagrante do presidente eleito da Desportiva Ferroviária, Edney Costa, em prisão preventiva - sem prazo determinado. Edney e mais seis pessoas foram presos, na última quarta-feira (06), com 253 quilos de cocaína. A droga, avaliada em U$ 17 milhões, seria enviada para a Espanha em um contêiner, misturada com milho.

Segundo as investigações, Edney, que também é portuário, atuava como intermediário entre os donos da droga e funcionários do Porto de Vila Velha, organizando a logística do grupo. A decisão é do juiz Marcus Vinícius Figueiredo de Oliveira Costa, titular da 1ª Vara Federal Criminal. O juiz também converteu o flagrante em prisão preventiva para Jincley Caetano, Elio Rodrigues, Aniederson Alexandrino Vieira do Carmo, João Manoel Bino, Wagner da Silva Fernandes e Elias Diniz da Silva.

A decisão é da noite de quinta-feira (07) e foi divulgada nesta sexta (08), durante audiência de custódia dos sete envolvidos no caso. O advogado do presidente da Desportiva, Raphael Soeiro, informou que a prisão preventiva foi ilegal, já que ela foi definida antes da realização da audiência de custódia.

“Primeiro deve acontecer a audiência de custódia para oportunizar a ampla defesa e o contraditório, que não foi respeitado. Vou esperar os autos retornarem para o juiz natural para analisar quais providências devo tomar”, disse.

Decisão

Sobre Elio Rodrigues, o magistrado destaca na decisão que a prisão preventiva é necessária porque ele responde processo por associação ao tráfico internacional, no caso que ficou famoso pela utilização de um helicóptero que pousou em Brejetuba com 450 kg de cocaína. Já Edney deve continuar preso porque é investigado por envolvimento no caso de um outro helicóptero, também carregado de cocaína que seria exportada pelo porto. O juiz destaca também que os demais detidos devem continuar custodiados para garantir a ordem pública, e porque há fortes indícios de que soltos eles voltem a cometer crimes.

Em nota, a Desportiva informou que em virtude dos acontecimentos envolvendo o presidente eleito Edney José da Costa, que tomaria posse no dia 01 de janeiro de 2018, os treinamentos em dezembro foram suspensos e todo o elenco e comissão técnica foram liberados. As atividades retornam no dia 02 de janeiro de 2018.

A Desportiva também ressaltou que o caso envolvendo Edney é de cunho pessoal e o clube não possui qualquer envolvimento com a questão.