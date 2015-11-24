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DESASTRE AMBIENTAL

Justiça Federal determina monitoramento de água na foz do Rio Doce

Uma audiência pública entre órgãos ambientais e representantes da Samarco deve ser realizada em Vitória

Publicado em 23 de Novembro de 2015 às 23:15

Publicado em 

23 nov 2015 às 23:15
A Justiça Federal determinou que a Samarco cumpra medidas como o monitoramento da qualidade da água na foz do Rio Doce e da vida marinha atingida pela lama que vazou da barragem da mineradora em Minas Gerais. A decisão do juiz da 3ª Vara Federal Cível de Vitória, Rodrigo Reiff Botelho, impõe que a empresa comprove a adoção das medidas até o fim de uma audiência pública que será realizada na tarde desta terça-feira (24), em Vitória, sob pena de multa de R$ 10 milhões por dia.
A decisão do magistrado foi motivada por ação proposta pelo Ministério Público Federal contra a Samarco. Na última semana, o juiz já havia ordenado que a mineradora apresentasse um plano de contenção para evitar que a lama chegasse ao mar no distrito de Regência, em Linhares.
Audiência pública
Segundo o magistrado, a audiência pública marcada para esta terça-feira é necessária para complementação de um “plano de medidas” apresentado pela Samarco e para melhores esclarecimentos das ações realizadas até agora.
Além de representantes da empresa, foram intimados para participar da audiência o secretário Estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, o secretário municipal de Meio Ambiente de Linhares, Rodrigo Paneto, e representantes técnicos do Instituto Chico Mendes (ICMBio), do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e do Ibama.
Também devem estar presentes representantes dos Ministério Públicos Estadual, Federal e do Trabalho, que integram a Comissão de Monitoramento de um Termo de Compromisso Socioambiental assinado com a mineradora, e integrantes das Procuradorias Federal, da União, do Estado e de Linhares.

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