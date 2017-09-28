Justiça Federal declara nula licitação do Terminal de Cargas

A Justiça Federal declarou nula a licitação do Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória. No entendimento da juíza Solange Salgado, não foi respeitado o prazo mínimo entre a publicação do edital e a sessão pública para concessão de serviços públicos. Com isso, todos os atos praticados posteriormente são considerados nulos. A Infraero ainda pode recorrer da decisão.

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O mandado de segurança que levou a essa sentença foi impetrado por três empresas que alegam que tinham interesse na licitação, mas não participaram do processo porque o prazo concedido para isso foi curto. A empresa vencedora foi a Dawlog Logística e Hangaragem Ltda.

Segundo a advogada Luciana Mattar, que representa as empresas que pediram a nulidade da licitação, a Infraero alega que se trata de uma concessão de uso de área aeroportuária, que permitiria um prazo inferior ao de uma prestação de serviço público, que é a modalidade que as impetrantes entendem que é a mais adequada.

De acordo com a advogada, o argumento da Infraero é incoerente, já que em processos licitatórios que aconteceram depois da concorrência do Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória foram estabelecidos prazos mais extensos.

“Inclusive, na sentença, a juíza reconhece que em licitações posteriores ao caso de Vitória, a Infraero adotou prazos maiores que oito dias. Na verdade, ela adotou prazo de 30 dias. A juíza também reconhece que, nesses casos, também houve maior concorrência.”

Luciana Mattar argumenta que ficou consignado na sentença que houve prejuízo para a concorrência saudável para concessão do serviço público na licitação do Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória. Ela ainda destaca que a empresa vencedora do processo foi a única participante, o que reforçaria o argumento de que não foi proporcionada uma concorrência adequada.

Em abril deste ano, houve uma decisão liminar que suspendeu o resultado da licitação. A decisão obrigava que não fosse feita a convocação da empresa vencedora para assinatura do contrato, por conta de possíveis irregularidades na licitação. No entanto, no mês de maio, a liminar caiu porque a justiça acabou acatando uma manifestação da Infraero.