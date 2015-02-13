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Justiça determina que os garis de Vila Velha mantenham 70% da coleta de lixo durante greve

A categoria está de braços cruzados desde quinta-feira, após a demissão de 200 empregados

Publicado em 13 de Fevereiro de 2015 às 20:52

Publicado em 

13 fev 2015 às 20:52
A justiça determinou que os garis de Vila Velha mantenham 70% da coleta de lixo residencial e comercial e 100% do recolhimento de lixo hospitalar. Em caso de descumprimento, a multa diária será de R$ 30 mil. A greve dos garis de Vila Velha teve início na última quinta-feira (12), após a demissão de 200 trabalhadores.Os grevistas querem que os colegas de profissão seja readmitidos. A paralisação afetou os serviços de coleta de lixo domiciliar e hospitalar, varrição, capina, jardinagem e limpeza de locais de feiras.
Justiça determina que os garis de Vila Velha mantenham 70 por cento da coleta de lixo durante greve
A liminar que determinou a manutenção do trabalho dos garis, durante a greve, foi concedida na tarde desta sexta-feira (13), pelo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), Gerson Fernando da Sylveira Novais.A decisão determina ainda que sejam mantidos 50% da coleta de lixo dos serviços contratados pelos entes públicos. De acordo com o desembargador, o serviço de coleta de lixo é atividade imprescindível à população. “O não-recolhimento do lixo expõe as pessoas a risco de doenças sobretudo por ocasião das festas populares”, ponderou o desembargador Gerson.A liminar foi concedida logo após ajuizamento de dissídio coletivo de greve no TRT-ES pela Corpus Saneamento e Obras Ltda e Vital Engenharia Ambiental S/A em face do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe/ES). A Prefeitura de Vila Velha informou que, com a decisão da Justiça, todos os bairros serão atendidos pela serviço de coleta, sendo que a prioridade é para as regiões onde há maior demanda de coleta e para os locais que foram mais afetados pela paralisação da categoria.

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