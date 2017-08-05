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Justiça determina intervenção em hospital de Vitória

A Justiça do Trabalho determinou uma intervenção na gestão do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo. O objetivo é garantir que a associação quite as execuções trabalhistas que já existem

Publicado em 05 de Agosto de 2017 às 15:26

Publicado em 

05 ago 2017 às 15:26
A Justiça do Trabalho determinou uma intervenção na gestão do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo. O objetivo é garantir que a associação quite as execuções trabalhistas que já existem. Segundo o autor da solicitação de intervenção, o advogado José Carlos Rizk Filho, existem cerca de 200 processos trabalhistas contra o hospital.
Justiça determina intervenção em hospital de Vitória
O advogado explicou o motivo do pedido e o entendimento do judiciário para determinar a intervenção. “O que está se verificando, infelizmente, é que os gestores estão praticando atos totalmente incoerentes com a gestão regularmente mínima. Por exemplo, eles fizeram a rescisão, há cerca de um mês, de mais de 100 empregados sem pagar absolutamente nada, sem dar aviso prévio. Então, eles estão criando um passivo contra o próprio hospital”, afirmou.
A intervenção determinada pelo judiciário tem duração de 180 dias. Um interventor nomeado pela justiça terá o prazo de 60 dias para elaborar um relatório de intervenção com proposta das providências que achar convenientes à administração e à quitação gradativa dos débitos trabalhistas.
Segundo José Carlos Rizk Filho, os cálculos da dívida ainda não foi apresentado pelo judiciário. No entanto, ele avalia que esses débitos fiquem entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões. José Carlos Rizk Filho explica que o objetivo da intervenção é justamente garantir o pagamento desses valores. “Assegurar que o hospital, com sua associação, quite as execuções trabalhistas que já existem e também garanta o pagamento das que vão existir em razão dos atos que estão sendo feitos lá”, explicou.
A CBN entrou em contato com uma pessoa que faz parte da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo para obter um posicionamento, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

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