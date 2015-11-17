Justiça determina interdição parcial de presídio feminino

O Centro de Detenção Provisória Feminino de Viana deve ser parcialmente interditado por determinação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão, em segunda instância, foi expedida após uma Ação Civil Pública impetrada pela Defensoria Pública Estadual. Os defensores do Núcleo de Direitos Humanos e do Núcleo de Presos Provisórios, realizou vistorias ao longo de 2013 e constataram irregularidades na unidade, como lotação acima da capacidade: no local há espaço para 180 mulheres que aguardam julgamento da Justiça, mas lá estão 220 detentas.

O defensor público Pedro Pessoa Temer, do , relatou quais as condições insalubres foram verificadas durante as inspeções. "Falta de areação, de iluminação, ausência do alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária e outras condições violadoras de direitos humanos dentro da unidade", apontou.

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Vistoria

Temer revelou ainda que a falta de ventilação adequada das celas provoca um calor insuportável, fazendo com que diversas detentas passem mal ao longo do dia. "Qualquer pessoa que tiver dentro de unidade prisional, de internação, não pode estar submetida a um calor sufocante de 50 graus Celsius, por exemplo. Isso poderia caracterizar até uma forma de tortura do Estado", ponderou.

Foram constatadas ainda precariedade no sistema elétrico, infiltrações em algumas galerias da unidade e ausência de qualquer equipamento de segurança no caso de tragédias e incêndio, colocando em risco a integridade das detentas. No local, não há berçários nem espaço adequado para tratamento de gestantes.

Além desses problemas estruturais, o Centro de Detenção não possui mecanismos de ressocialização das mulheres presas, como acesso a educação, a assistente social, a orientação judicial e atividades de reinserção no mercado de trabalho, conforme o defensor. "Todos esses direitos são paulatinamente violados no Centro de Detenção Provisória Feminino de Viana", disse.

Ação

O processo foi aberto pela Defensoria em março de 2014. Em junho do mesmo ano, uma decisão em primeira instância também determinava a interdição parcial da unidade. O Estado entrou com recurso e, em outubro, o TJ decidiu por manter a decisão da primeira instância.

O relator do processo nesta etapa foi o desembargador Robson Luiz Albanez, que teve o voto acompanhado a unanimidade. Ficou determinado que o Estado deve transferir as detentas recolhidas em desacordo com critérios técnico e legais e, ainda, providenciar reparos e reformas na unidade prisional de modo a garantir às internas adequadas condições de higiene, aeração, saúde e segurança, bem como limpeza da caixa d’água. A unidade está proibida de receber novas detentas. Os alvarás devem ser providenciados.