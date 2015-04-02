Justiça determina interdição da Pedreira Adventure Park

A casa de shows Pedreira Adventure Park, em Guarapari, foi interditada após o Corpo de Bombeiros identificar irregularidades no local. A interdição foi solicitada através de Ação Civil Pública do Ministério Público.

No relatório do Corpo de Bombeiros, anexo ao processo, foi pontuada a ausência de autorização para shows pirotécnicos, excesso de público, falta de alvará de funcionamento e pendências relativas à estrutura física do estabelecimento.

O relatório ainda dá conta de que, apesar dessas irregularidades, a venda de ingressos para eventos no local continua acontecendo, inclusive para uma série de shows denominados Holi Weekend marcados para o próximo dia 4 (sábado).

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Diante disso, o juiz Elizer Mattos Scherrer Junior determina que, para que a casa volte a funcionar, será preciso afixar ao público, em local de fácil visualização, a capacidade máxima de lotação do estabelecimento. A decisão pede também que sejam afixadas placas indicativas de saídas de emergência e as passagens respectivas sejam desobstruídas, com a retirada de cadeados ou outros tipos obstáculos de circulação.

Outra parte da decisão ordena ainda que a empresa coloque funcionários em quantitativo necessário à orientação do público no caso de evacuação da casa por motivo maior. Para o caso de descumprimento das determinações judiciais, o juiz determinou multa diária de R$ 20.000, podendo chegar a R$ 500.000.