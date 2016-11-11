Justiça determina desocupação de escolas estaduais em Vitória

As 11 escolas estaduais localizadas em Vitória que continuam ocupadas por alunos que protestam contra a PEC do Teto dos Gastos terão que ser desocupadas. A decisão é da 5ª Vara da Fazenda da Capital. O pedido foi feito pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Ministério Público Estadual (MPES).

No dia 02 de novembro, a Justiça determinou que as aulas fossem retomadas em todas as escolas ocupadas, porém, em 19 delas a decisão não foi atendida.

Your browser does not support the audio element. Justiça determina desocupação de escolas estaduiais em Vitória

Na decisão do juiz Ubirajara Paixão Toledo, expedida nesta sexta, fica determinado que as aulas sejam retomadas e que todos os espaços pedagógicos das escolas sejam desocupados. Os ocupantes até poderão protestar, mas desde que a manifestação não atrapalhe as aulas. Além disso, fica proibido dormir na escola.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, na primeira decisão da Justiça, a notificação foi feita pelos diretores escolares e, por orientação dos advogados dos manifestantes, ela foi descumprida. Agora, o juiz determinou que o oficial de justiça entregue a notificação ao representante da ocupação. Além disso, o nome de todos os ocupantes será recolhido pelo oficial.

"Agora o oficial de justiça vai pessoalmente notificar e vai anotar e colher o nome e identidade de todos os ocupantes, sejam de escolas que estejam totalmente ocupadas ou escolas que estão tendo aula com ocupantes remanescentes”, afirmou.

A decisão do início do mês dizia que os pais dos ocupantes poderiam ser multados em até R$ 17 mil caso os alunos menores não desocupassem as escolas. Segundo Haroldo, esses pais ainda podem ser responsabilizados. “Por envolver menores e pelos pais serem responsáveis, o juiz Ubirajara remeteu parte do processo decisão do juiz da Vara da Infância e Juventude”, contou.