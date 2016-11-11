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11 ESCOLAS

Justiça determina desocupação de escolas estaduais em Vitória

Na decisão do juiz Ubirajara Paixão Toledo também fica proibido dormir na escola

Publicado em 11 de Novembro de 2016 às 18:53

Publicado em 

11 nov 2016 às 18:53
As 11 escolas estaduais localizadas em Vitória que continuam ocupadas por alunos que protestam contra a PEC do Teto dos Gastos terão que ser desocupadas. A decisão é da 5ª Vara da Fazenda da Capital. O pedido foi feito pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Ministério Público Estadual (MPES).
No dia 02 de novembro, a Justiça determinou que as aulas fossem retomadas em todas as escolas ocupadas, porém, em 19 delas a decisão não foi atendida.
Justiça determina desocupação de escolas estaduiais em Vitória
Na decisão do juiz Ubirajara Paixão Toledo, expedida nesta sexta, fica determinado que as aulas sejam retomadas e que todos os espaços pedagógicos das escolas sejam desocupados. Os ocupantes até poderão protestar, mas desde que a manifestação não atrapalhe as aulas. Além disso, fica proibido dormir na escola.
De acordo com o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, na primeira decisão da Justiça, a notificação foi feita pelos diretores escolares e, por orientação dos advogados dos manifestantes, ela foi descumprida. Agora, o juiz determinou que o oficial de justiça entregue a notificação ao representante da ocupação. Além disso, o nome de todos os ocupantes será recolhido pelo oficial.
"Agora o oficial de justiça vai pessoalmente notificar e vai anotar e colher o nome e identidade de todos os ocupantes, sejam de escolas que estejam totalmente ocupadas ou escolas que estão tendo aula com ocupantes remanescentes”, afirmou.
A decisão do início do mês dizia que os pais dos ocupantes poderiam ser multados em até R$ 17 mil caso os alunos menores não desocupassem as escolas. Segundo Haroldo, esses pais ainda podem ser responsabilizados. “Por envolver menores e pelos pais serem responsáveis, o juiz Ubirajara remeteu parte do processo decisão do juiz da Vara da Infância e Juventude”, contou.
O secretário destacou que, por lei, o ano letivo precisa ter 200 dias de aula. Por conta das ocupações, o calendário escolar de 2016 só será finalizado quando os alunos fizerem a reposição dos dias perdidos, podendo acontecer até no mês de janeiro.

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