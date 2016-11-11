Justiça determina desocupação de escolas estaduais em Vitória

As 11 escolas estaduais localizadas em Vitória que continuam ocupadas por alunos que protestam contra a PEC do Teto dos Gastos terão que ser desocupadas. A decisão é da 5ª Vara da Fazenda da Capital. O pedido foi feito pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Ministério Público Estadual (MPES).
No dia 02 de novembro, a Justiça determinou que as aulas fossem retomadas em todas as escolas ocupadas, porém, em 19 delas a decisão não foi atendida.
Justiça determina desocupação de escolas estaduiais em Vitória
Na decisão do juiz Ubirajara Paixão Toledo, expedida nesta sexta, fica determinado que as aulas sejam retomadas e que todos os espaços pedagógicos das escolas sejam desocupados. Os ocupantes até poderão protestar, mas desde que a manifestação não atrapalhe as aulas. Além disso, fica proibido dormir na escola.
De acordo com o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, na primeira decisão da Justiça, a notificação foi feita pelos diretores escolares e, por orientação dos advogados dos manifestantes, ela foi descumprida. Agora, o juiz determinou que o oficial de justiça entregue a notificação ao representante da ocupação. Além disso, o nome de todos os ocupantes será recolhido pelo oficial.
"Agora o oficial de justiça vai pessoalmente notificar e vai anotar e colher o nome e identidade de todos os ocupantes, sejam de escolas que estejam totalmente ocupadas ou escolas que estão tendo aula com ocupantes remanescentes”, afirmou.
A decisão do início do mês dizia que os pais dos ocupantes poderiam ser multados em até R$ 17 mil caso os alunos menores não desocupassem as escolas. Segundo Haroldo, esses pais ainda podem ser responsabilizados. “Por envolver menores e pelos pais serem responsáveis, o juiz Ubirajara remeteu parte do processo decisão do juiz da Vara da Infância e Juventude”, contou.
O secretário destacou que, por lei, o ano letivo precisa ter 200 dias de aula. Por conta das ocupações, o calendário escolar de 2016 só será finalizado quando os alunos fizerem a reposição dos dias perdidos, podendo acontecer até no mês de janeiro.