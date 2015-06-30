Justiça define que greve na saúde pública em Vitória é ilegal

O Tribunal de Justiça (TJES) decidiu pela ilegalidade do movimento grevista dos servidores da saúde de Vitória. A greve foi deflagrada na madrugada desta segunda-feira (29). Enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, dentistas e agentes de saúde paralisaram os serviços. Os profissionais pedem melhores condições de trabalho e reajuste salarial.De acordo com a Prefeitura de Vitória, a decisão do TJ determina que os trabalhadores da saúde voltem 100% ao trabalho. Se houver algum movimento grevista os sindicatos serão multados em R$ 50 mil por dia. Nesta segunda, apenas 30% dos servidores trabalharam.

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A diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Espírito Santo (Sindsaúde), Lara Pedroni diz que além do reajuste de 12% nos salários e aumento no tíquete alimentação, os trabalhadores querem melhores condições de trabalho. Lara Pedroni afirma que algumas unidades de saúde faltam medicamentos, papel higiênico, copos descartáveis e até lençóis para cobrir as macas.

“O paciente está sendo obrigado a deitar na maca sem o lençol, que é prioridade. Não tem autoclave, que é utilizado para fazer esterilização. Falta material humano mas também insumos para atender a população”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Sem uma sinalização de negociação com o município, os servidores protestaram na Avenida Beira-Mar, em frente a Secretaria Municipal de Saúde durante a tarde. Duas das três pistas sentido centro ficaram interditadas por mais de duas horas. O trânsito ficou bastante complicado na região.