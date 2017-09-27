A Justiça acatou o pedido feito pela defesa de Dionathas Alves Vieira, que confessou em depoimento ter atirado na médica Milena Gottardi, e autorizou que ele fique separado dos demais detentos enquanto estiver na Centro de Detenção Provisória de Guarapari. A defesa alegou que o suspeito corria risco de morte caso ficasse com os demais presos.

Your browser does not support the audio element. Justiça autoriza que Dionathas fique separado dos outros detentos

Atualmente o suspeito divide cela com Bruno Broetto, cunhado dele e também acusado de envolvimento na morte de Milena. Na decisão, o juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, cita a declaração feita por Dionathas, na última segunda-feira (25), onde o suspeito afirma que não sofre ou sofreu ameaças no presídio.

Porém, o magistrado destaca que apesar de não se sentir ameaçado, diante do teor do interrogatório do suspeito e por se tratar de crime de mando, ele determina que a Secretaria de Estado de Justiça adote providências para garantir a integridade física de Dionathas.

O juiz também cita que dentre os outros cinco presos suspeitos de envolvimento no crime, há quem esteja envolvido em outras práticas criminosas, por isso, é necessário que Dionathas fique separado dos demais presos.

A ex-mulher de Dionathas, Polliana dos Reis Ramalho, prestou depoimento nesta quarta-feira (27). Ela declarou que tem um filho de três anos com o suspeito e que eles estão separados há cerca de seis meses. Ela contou que no dia do crime, à noite, ela conversou com Dionathas pelo telefone, mas ele não falou sobre o ocorrido. Disse também que no sábado (16), um dia após a morte de Milena, ele esteve na casa dela, na Serra, e os dois seguiram com o filho para o município de Fundão.