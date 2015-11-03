Juros do empréstimo consignado crescem consumidor deve estar atento à renda comprometida

As taxas de juros para o empréstimo consignado ficarão mais caros nas próximas semanas para pensionistas e aposentados da Previdência Social. O aumento foi aprovado na última quinta-feira (29) pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Para empréstimo pessoal, o percentual passa de 2,14% para 2,34%. Para empréstimos feitos pelo cartão de crédito, a taxa sai de 3,06% para 3,36%. A mudança será publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União.

Para o economista Arlindo Villaschi, o aumento da taxa de juros está atrelado "a uma política recessiva do governo federal, que prejudica o crescimento do país a curto e a longo prazo, assim como a recuperação fiscal das contas governamentais".

"É mais uma das lamentáveis políticas que o governo está adotando para inibir o crescimento da economia. É uma medida que inibe o consumo, que inibe a demanda, a geração de emprego e a geração de renda. É uma política recessiva em nome de um chamado equilíbrio fiscal", avaliou junto à Rádio CBN Vitória.

Garantia

O crédito consignado é uma forma de "garantir ao credor que o devedor vai pagar", segundo o economista. As taxas de juros são descontadas diretamente na aposentadoria ou proventos dos pensionistas. Villaschi analisa como que a nova política do empréstimo pode dificultar a vida do consumidor.

"Vai prejudicar na medida que o crédito fica mais caro. E para ele adquirir alguma coisa vai ter que pagar juros maior. Ou seja, vai ter que transferir mais parte da sua renda para os bancos. Porque ele não vai deixar de tomar o empréstimo se ele precisar", ponderou.

Limite

Desde maio do ano passado, o conselho já debatia o aumento do juros. As instituições financeiras pediam taxa limite de 2,48% para empréstimo pessoa e 3,49% para a modalidade cartão de crédito, o que segundo o Ministério da Previdência Social não foi aceito.