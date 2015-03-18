Em tempos normais, fazer compras com o cartão de crédito é um verdadeiro perigo para quem não tem o controle de suas finanças pessoais. Agora, neste início de 2015, é preciso mais atenção para não se endividar. As taxas de juros para pessoas físicas e jurídicas atingiram o maior índice desde julho de 1999. Com os juros a 11,6%, o economista Mário Vasconcellos orienta a reduzir, ao máximo, as dívidas no cartão.

Your browser does not support the audio element. Juros do cartão de crédito atingem maior índice desde 1999

Mário afirma que o cartão de crédito é o maior vilão das dívidas familiares. “O grande vilão dos endividamentos é o cartão de crédito. Cerca de 70% das famílias endividadas estão assim por causa do cartão de crédito. Isso devido às facilidades que ele oferece... tem o fator psicológico que você não vê o dinheiro sair na hora da compra”, explica.

Pelas ruas, os consumidores que utilizam o dinheiro de plástico garantem que tentam sempre pagar o valor total da fatura e evitar as dívidas, ainda mais com os juros altos. O garçom Alcevides Rebello diz que passou a adotar as compras no débito e em dinheiro:

“Quando uso o cartão, tento parcelar no máximo em três vezes, para não fugir do meu orçamento pessoal. Sempre pago o valor total, mas agora estou tentando evitar usar por causa desses juros altíssimos”.

Para quem já possui dívidas acumuladas por não pagar o valor total das faturas, a recomendação é buscar uma renegociação e evitar o uso descontrolado do cartão. “É preciso buscar a operadora do cartão ou o banco para tentar reduzir a dívida e os juros, mas antes disso é preciso parar de comprar com o cartão de crédito. Tem que deixar o cartão em casa”, recomenda o economista.