Juninho questiona roubo no caso Marcelo Santos: "desacredito"

Um dia após o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Cariacica (DCCV), Marcelo Cavalcanti descartar a tese de homicídio contra o deputado estadual Marcelo Santos (PMDB) em outubro e encaminhar o caso para a Delegacia de Crimes e Roubos de Veículos (DCRV), o prefeito reeleito de Cariacica, Juninho (PPS) questionou, em nota, se o tiro disparado contra o parlamentar teria sido motivado por roubo.

Juninho não quis dar entrevistas, mas disse que agradece pelo resultado vir à tona, criticando a conduta familiar de Marcelo Santos, que concorreu com ele para a prefeitura nas eleições municipais deste ano em Cariacica. Ele ressaltou que confia no trabalho das investigações para esclarecer os fatos.

Your browser does not support the audio element. Juninho questiona roubo no caso Marcelos Santos- desacredito

No dia 18 de outubro, período de campanha eleitoral no segundo turno, o carro em que estava Marcelo Santos foi alvo de tiros na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Pedro Fontes, em Cariacica. O parlamentar estava em um Corolla prata quando voltava de um compromisso eleitoral.

O titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Cariacica, Marcelo Cavalcanti, afirmou que o fato foi considerado no início como dupla tentativa de homicídio, mas não há elementos que apontam crime contra a vida. “O inquérito não foi concluído e sim encaminhado para outra unidade policial e vai ser continuada a investigação em relação a crime patrimonial”, disse.

O delegado detalhou que na apuração não foram encontrados elementos que apontassem para crime forjado pelo próprio deputado, porém não há nada descartado ainda. “Na investigação não tenho elementos para afirmar que o fato foi forjado, a não ser que surja algum elemento novo. Posso afirmar com convicção de que o fato não foi dupla tentativa de homicídio”, acrescentou.

Outro lado