A Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) terá um novo presidente a partir do próximo dia 28, quando acontecem as eleições para a entidade. A entidade é formada pelos prefeitos dos municípios capixabas. Os administradores municipais mais cotados para concorrer à presidência são os prefeitos de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho (PPS); de Linhares, Guerino Zanon (PMDB); de Baixo Guandu, Neto Barros (PCdoB); e de Viana, Gilson Daniel (PV).
De acordo com o atual presidente da Amunes, Dalton Perim, cujo mandato se encerra neste mês, os prefeitos estão buscando um nome consensual para que haja uma chapa única na eleição. Segundo Perim, ainda não houve inscrição de nenhuma chapa. As inscrições se encerram na próxima segunda-feira (13).
Juninho, Guerino, Neto Barros e Gilson Daniel são cotados à presidência da Amunes
O prefeito de Cariacica, Juninho, afirma que colocou o nome à disposição para a composição de uma chapa de consenso entre os prefeitos. No entanto, ele não aponta qual seria a função que ocuparia no grupo. De acordo com Juninho, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, é um nome bem aceito para encabeçar a chapa. “Eu acredito que pela experiência, pela noção de gestão e por ocupar o cargo de prefeito há mais tempo, o Guerino Zanon seria um nome com bastante aceitação”, disse em entrevista à Rádio CBN.
O prefeito de Linhares, por sua vez, agradeceu a confiança declarada por Juninho e disse que seria uma honra comandar a Amunes. “Eu fico feliz com a fala dele. Se eu for mesmo um nome de consenso, é claro que me coloco à disposição”, afirmou.
Definição
Segundo Juninho, um encontro entre os prefeitos deve acontecer neste fim de semana para definir a composição da chapa que vai se candidatar à presidência da Associação dos Municípios.
Segundo o atual presidente Dalton Perim, o próximo mandatário da Amunes terá como desafio enfrentar o atual cenário econômico fazendo uma atuação compartilhada para lutar pelos interesses dos municípios. Perim também disse que ficará isento durante o processo de eleição para a entidade por uma questão ética.