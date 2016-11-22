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'Terceiro turno'

Juninho acusa Marcelo Santos de forjar atentado e exige divulgação pública de investigação policial

Por nota, a Polícia Civil informou que tem trabalhado para concluir o inquérito o mais rápido possível, e espera que isso aconteça até o final deste ano. Marcelos Santos não quis se pronunciar

Publicado em 22 de Novembro de 2016 às 19:12

Publicado em 

22 nov 2016 às 19:12
O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho (PPS), vai entrar com um requerimento pedindo que a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), torne público o resultado da perícia realizada no carro do deputado estadual Marcelo Santos (PMDB), que foi alvo de um ataque a tiros no dia 18 de outubro, em Cariacica. Juninho e Marcelo disputaram o segundo turno da eleições no município. O prefeito acusa o parlamentar de ser autor do próprio atentado.
Juninho acusa Marcelo Santos de forjar atentado e exige divulgação pública de investigação policial
Juninho destaca que a verdade precisa vir à tona para esclarecer que ele não teve envolvimento no ataque a tiros o qual deputado foi vítima. “Quero desmentir o que foi tentado pelo Marcelo Santos, querendo insinuar que foi um atentado político. É uma iniciativa dele, tentando incriminar eu ou alguém da minha família para tentar tirar voto”, acusou em entrevista à Rádio CBN.
Juninho destaca que um mês já se passou e o inquérito ainda não foi concluído e nem o resultado da perícia foi divulgado. “O resultado da perícia, pelo menos, deveria ser público, precisamos desmascarar logo quem quer que seja. Eu percebo que estão evitando falar sobre isso. Mais de 30 dias se passaram e, infelizmente, ficamos sem nenhuma informação”, disse.
O deputado Marcelos Santos foi procurado, mas a assessoria informou que ele vai aguardar o final da investigação para se pronunciar. Por nota, a Polícia Civil informou que tem trabalhado para concluir o inquérito o mais rápido possível, e espera que isso aconteça até o final deste ano. Informou também que mais informações não poderiam ser repassadas para não atrapalhar o trabalho de investigação.

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