O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho (PPS), vai entrar com um requerimento pedindo que a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), torne público o resultado da perícia realizada no carro do deputado estadual Marcelo Santos (PMDB), que foi alvo de um ataque a tiros no dia 18 de outubro, em Cariacica. Juninho e Marcelo disputaram o segundo turno da eleições no município. O prefeito acusa o parlamentar de ser autor do próprio atentado.

Your browser does not support the audio element. Juninho acusa Marcelo Santos de forjar atentado e exige divulgação pública de investigação policial

Juninho destaca que a verdade precisa vir à tona para esclarecer que ele não teve envolvimento no ataque a tiros o qual deputado foi vítima. “Quero desmentir o que foi tentado pelo Marcelo Santos, querendo insinuar que foi um atentado político. É uma iniciativa dele, tentando incriminar eu ou alguém da minha família para tentar tirar voto”, acusou em entrevista à Rádio CBN.

Juninho destaca que um mês já se passou e o inquérito ainda não foi concluído e nem o resultado da perícia foi divulgado. “O resultado da perícia, pelo menos, deveria ser público, precisamos desmascarar logo quem quer que seja. Eu percebo que estão evitando falar sobre isso. Mais de 30 dias se passaram e, infelizmente, ficamos sem nenhuma informação”, disse.