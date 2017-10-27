Júlio Pompeu critica projeto que proíbe nudez em artes

O secretário Estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, criticou duramente nas redes sociais o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa que proíbe a pornografia e a nudez em exposições de arte no Espírito Santo. Ele afirmou que vai orientar o Governador Paulo Hartung (PMDB) a vetar o projeto quando ele chegar ao Palácio Anchieta.

O secretário disse que é contra qualquer norma que promova a censura prévia de qualquer natureza. Ele citou que o projeto não é democrático. Ele citou que “o papel de dizer o que é belo ou feio” é do cidadão e não do poder público, que tomaria a decisão do que assistir ou não.

Em conversa com a reportagem da CBN Vitória, o secretário afirmou que a censura pode acabar com a moral, em vez de reforçá-la. “O espaço público moral não é aquele em que as pessoas deixam de fazer algo porque tem alguém mais forte impedindo. É aquele em que as pessoas, mesmo sem testemunhas, fazem a coisa certa. A censura acaba com isso tudo”, explicou.

O projeto é de autoria do deputado Euclério Sampaio (PDT). A ideia foi aprovada na última segunda-feira (23). 29 deputados concordaram com o projeto, adicionando duas emendas: excluindo “artistas renomados” e exposições com representações indígenas. Apenas o deputado Sérgio Mageski (PSDB) foi contrário ao projeto.

Para Júlio Pompeu existem meios de fazer com que as pessoas tomem decisão de querer ou não acompanhar uma obra de arte. “A classificação indicativa permite você orientar para que as pessoas. Se a exposição tem nudez, que deixe claro. Se você não quer assistir, não vá. Se seu filho quer ir e você sabe que tem algo que pode chocar com seus valores, não deixe ele ir”, diz.