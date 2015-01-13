Júlio Delgado promete priorizar reforma política durante busca de votos no Espírito Santo

Com o compromisso de colocar em pauta nos próximos meses a votação de itens da reforma política, o deputado Júlio Delgado (PSB-MG), candidato à presidência da Câmara Federal, esteve no Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (12), e se reuniu com seis deputados federais eleitos da bancada capixaba para apresentar suas propostas.Recepcionado pelo colega de partido Paulo Foletto, ele conversou também com Max Filho (PSDB), Lelo Coimbra (PMDB), Jorge Silva (PROS), Carlos Manato (SDD) e Evair de Melo (PV). Segundo Foletto, Givaldo Vieira (PT) e Marcus Vicente (PP) estavam fora do Estado, enquanto Sérgio Vidigal (PDT) e Helder Salomão (PT) estavam em outras agendas.

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É a segunda vez que Júlio se candidata ao comando do legislativo federal. A primeira foi em 2012. Ele se declara como o candidato que representa a “independência”, e não a “oposição”, pois caso eleito pretende estabelecer uma relação institucional e republicana com o Executivo, mas sem pleitear cargos ou indicações. Para ele, seus adversários, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Arlindo Chinaglia (PT-SP) não podem falar em independência, já que são de partidos da base do governo federal. Os dois também estiveram no Espírito Santo para conversar com a bancada nas últimas semanas.

O socialista afirmou que a atuação dele será voltada para colocar em votação mais temas que sejam de interesse público e projetos de iniciativa legislativa, para que a Câmara deixe de ser uma “despachante de luxo” dos interesses dos Estados na liberação das emendas orçamentárias, de matérias que venham do Executivo, medidas provisórias e urgências. Delgado garante que uma das primeiras ações dele como presidente seria agilizar a votação dos temas que são consensuais na reforma política.

“Vamos chegar em fevereiro e março e colocar para votar o fim da reeleição para o Executivo, o mandato de cinco anos e a coincidência eleitoral. Isso seria aprovado, porque a maioria dos deputados defende isso independente da coloração partidária. E não é uma afronta ao Executivo, o fato de eu ser independente e colocar isso em votação. Isso é uma proposta política. Vai passar? Eu não sei, posso ser derrotado, mas começo com uma proposta efetiva de colocar em pauta”, disse à Rádio CBN Vitória.

Discussões mais polêmicas da reforma política, como o financiamento de campanha, seriam feitas posteriormente, segundo Delgado. Ele também defende que haja alterações no regimento, pois atualmente os parlamentares não debatem, só discursam assuntos aleatórios para seu eleitorado na TV Câmara.

Antes de se encontrar com a bancada capixaba, Delgado se reuniu com Renato Casagrande (PSB), de quem afirmou ser aliado político e amigo histórico. O deputado mineiro não se reuniu com o governador Paulo Hartung (PMDB), alegando dificuldades de agenda, mas declarou que gostaria de tê-lo encontrado.

“Paulo tem o meu respeito, sabe que nós vamos ajudar o Espírito Santo. Eu tenho um compromisso com a reforma tributária, que tem que fazer um colégio de governadores para que isso ande. Não adianta querer falar em reforma tributária sem envolvê-los. Um outro compromisso nosso é a revisão do pacto federativo, para ter um repasse maior para Estados e municípios, a gente rever a dívida deles, que ficam com a responsabilidade por exemplo de saúde e educação, mas o dinheiro fica preso no governo federal”, afirmou.