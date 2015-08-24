Julgamento sobre o assassinato do magistrado começa com mais de duas horas de atraso em Vila Velha

Após doze anos da morte do juiz Alexandre Martins de Castro filho, os acusados de serem os mandantes do crime começaram a ser julgados nesta segunda-feira (24). Com duas horas de atraso, o júri popular começou às 11h16, quando o juiz Marcelo Soares Cunha deu início aos procedimentos do julgamento do coronel da reserva Walter Gomes Ferreira e do ex-policial civil e empresário do ramos de granito, Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, por homicídio qualificado e formação de quadrilha.

O conselho de sentença será formado por sete pessoas. Cinco homens e duas mulheres, que foram sorteados como jurados no local. Vinte e sete pessoas compareceram como convocados a serem jurados. Três foram dispensados por não estarem em uma lista prévia do juiz e outros sete foram retirados a pedido dos advogados de defesa. Dos 17 restantes, sete foram escolhidos.

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Durante esta semana de julgamento, os sete jurados, que tiveram seus telefones recolhidos, vão ficar hospedados em um hotel, sem contato com os familiares. Eles serão os responsáveis pela condenação ou absolvição.

Testemunhas de acusação não localizadas

Três testemunhas de acusação, arroladas pelo Ministério Público do Espírito Santo, não compareceram ao tribunal do júri. Geraldo Luis Almeida, Alexandro Santos Nascimento e Luis Fernando Corrêa não foram localizados. Com as ausências, o Ministério Público ficou com apenas duas testemunhas, o delegado Danilo Bahiense e o juiz Carlos Eduardo Lemos.

Ferreira perdeu duas testemunhas que não compareceram. O coronel Aurich e o ex subsecretário de Segurança Fernando Francischini. Todas as testemunhas de Calu compareceram.

O juiz também indeferiu um pedido do Ministério Público quanto à não utilização de mídia gravada pela mãe de Calú, em que ela estaria falando com um promotor de justiça quis diz acreditar que o crime foi um latrocínio.

Ao mesmo tempo, negou a intimação do promotor Florêncio Izidoro Herzog, por dizer que a fala seria uma opinião pessoal, o que é vedado a uma prova testemunhal. O magistrado também negou o pedido de substituição de testemunha dizendo que isso deveria ter sido feito no tempo oportuno.

Falas do juiz