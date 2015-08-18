Na próxima semana terá início um dos mais importantes julgamentos no Espírito Santo. Estarão no banco dos réus o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. Os dois foram denunciados como mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O crime aconteceu em março de 2003. O julgamento foi transferido do Fórum da Prainha para o Cineteatro da Universidade Vila Velha (UVV), Boa Vista, para poder acomodar mais pessoas. Por dia serão distribuídas 200 senhas.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado (TJES), a expectativa é que o julgamento, que terá início na próxima segunda-feira (24), dure cerca de cinco dias. Ele será presidido pelo juiz Marcelo Soares Cunha. No primeiro dia de tribunal do juri os trabalhos terão início às 09h e término às 21h. Nos demais dias de julgamento, o juiz pretende trabalhar das 8h30 às 21 horas.

Your browser does not support the audio element. Julgamento do caso Alexandre Martins pode durar quase uma semana

Além das senhas que serão distribuídas para o público interessado em assistir ao júri, haverá credenciais para os familiares e para a imprensa. Para a retirada das senhas, é necessária a apresentação de documento oficial com foto, sendo que haverá uma senha para cada dia do Júri. Se a pessoa deixar o recinto, será necessário devolver a senha para a organização.

Tablets, celulares e câmeras proibidos

O juiz não permitirá fotos e nem gravação de imagens no Salão do Júri. Ninguém poderá entrar no tribunal portando máquinas fotográficas, câmeras de vídeos, tablet, notebook e nem celulares. O Tribunal de Justiça alerta que não haverá local para guardar celular, quem estiver com o aparelho na bolsa não poderá assistir ao julgamento e quem for flagrado com algum desses aparelhos no recinto será retirado do local e não poderá retornar.

Também não será permitida a entrada de pessoas com faixas, cartazes e nem com camisetas que façam alusão aos fatos ou às pessoas envolvidas nesse crime. O 4º Batalhão da Polícia Militar é que estará responsável pela segurança na região, mas as ruas no entorno da Universidade estarão liberadas.

Jurados

Na abertura do juri serão sorteados sete jurados entre um grupo de 25 pessoas. É preciso ter, no mínimo, 15 pessoas para escolher os jurados. Depois disso, o juiz Marcelo Soares Cunha abre os trabalhos, os nomes das partes são ditas em voz alta, qualificam-se os réus e é conferida a presença dos jurados. Cada parte pode recusar até três jurados, sem justificativa. Após isso é formado o Conselho de Sentença com os sete jurados.

Estão arroladas neste juri popular 16 testemunhas. O tempo destinado a acusação será de duas horas e meia e o mesmo tempo para a a defesa. Embora seja facultativo, a réplica terá duração de duas horas e o mesmo tanto para tréplica. A fase de explanação da defesa e da acusação deverá durar cerca de nove horas, de acordo com o TJES.

O processo possui mais de 7 mil páginas, em 31 volumes e 39 anexos. A UVV informou que apenas cedeu o espaço para a realização do julgamento atendendo um pedido do juiz que vai presidir o júri.

Decisões

Nesta terça-feira (18), o corregedor-geral de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa negou o pedido do Ministério Público Estadual para impedir a utilização das mídias apresentadas pela defesa do ex-policial civil, Claudio Luiz Baptista, o Calú. As provas foram apresentadas em maio e resultaram no adiamento do júri para agosto, para que fossem periciadas.

O material contém gravações particulares realizadas pela família de Calú com depoimento de um promotor relatando que a morte do juiz foi um latrocínio e não crime de mando, como aponta denúncia do Ministério Público.

Por outro lado, o corregedor rejeitou um pedido de Calú para que o juiz Carlos Eduardo Lemos, magistrado que atuou com o juiz morto, não fosse ouvido durante o julgamento. Se desejar, o Ministério Público poderá ouvir o seu depoimento. As informações são da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça.