Julgamento do caso Alexandre Martins chega ao 7° dia com debate entre defesa e acusação

O julgamento dos acusados de serem os mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho chega ao seu sétimo dia. Neste domingo (30) acontece o debate entre defesa e acusação, que deve durar aproximadamente nove horas. Em seguida, o juiz Marcelo Soares Cunha se reúne com os sete jurados que vão dar a sentença. Estão nos bancos dos réus o coronel aposentado da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calu.