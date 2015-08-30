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Julgamento do caso Alexandre Martins chega ao 7° dia com debate entre defesa e acusação

Uma fila de interessados em acompanhar o sétimo dia de julgamento começou a se formar, em frente ao Cineteatro da UVV, antes das 8 horas

Publicado em 30 de Agosto de 2015 às 12:44

Publicado em 

30 ago 2015 às 12:44
O julgamento dos acusados de serem os mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho chega ao seu sétimo dia. Neste domingo (30) acontece o debate entre defesa e acusação, que deve durar aproximadamente nove horas. Em seguida, o juiz Marcelo Soares Cunha se reúne com os sete jurados que vão dar a sentença. Estão nos bancos dos réus o coronel aposentado da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calu.
Uma fila de interessados em acompanhar o sétimo dia de julgamento começou a se formar, em frente ao Cineteatro da UVV, antes das 8 horas. Ouça o destaque na reportagem de Vilmara Fermandes:
Flash 01 - Vilmara Fernandes - Julgamento - 30-08-15

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