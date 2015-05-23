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JUSTIÇA

Julgamento do assassinato de Alexandre Martins é adiado

Nova data foi marcada para o dia 24 de agosto deste ano. acusados que vão sentar no banco dos réus, no final de maio, são o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú

Publicado em 22 de Maio de 2015 às 21:25

Publicado em 

22 mai 2015 às 21:25
O julgamento de dois réus acusados de serem os mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que seria realizado a partir desta segunda-feira (25), no Fórum da Prainha, em Vila Velha, foi adiado. A nova data foi marcada para o dia 24 de agosto deste ano. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) no início da noite desta sexta-feira (22). O juiz Marcelo Soares Cunha, designado pela presidência do TJ para presidir o Júri Popular dos envolvidos na morte do juiz Alexandre Martins, decidiu, no final da tarde desta sexta, adiar o julgamento. O adiamento ocorreu por conta de mídias apresentadas pela defesa. São dois CDs com áudios e que haviam sido impugnados pelo Ministério Público (MP). Diante desse fato, o juiz entendeu ser prudente solicitar uma perícia neste material, portanto, não haveria tempo hábil da perícia ser concluída antes desta segunda-feira.
Pai de juiz assassinado afirma estar preparado até para adiamento de julgamento dos réus
Defesa de Calu pede exclusão de juiz como testemunha do caso Alexandre
AcusadosOs acusados que vão sentar no banco dos réus, no final de agosto, são o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. O terceiro acusado como mandante, conforme investigação do MP, é o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, que aguarda outra data para julgamento, de acordo com o TJ.As defesas dos três garantem que os clientes não têm ligação alguma com o crime e que os respectivos julgamentos serão determinantes para consolidar essa afirmação. A principal linha de defesa é que Alexandre Martins foi alvo de latrocínio – roubo seguido de morte.

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