Julgamento do assassinato de Alexandre Martins é adiado

O julgamento de dois réus acusados de serem os mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que seria realizado a partir desta segunda-feira (25), no Fórum da Prainha, em Vila Velha, foi adiado. A nova data foi marcada para o dia 24 de agosto deste ano. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) no início da noite desta sexta-feira (22). O juiz Marcelo Soares Cunha, designado pela presidência do TJ para presidir o Júri Popular dos envolvidos na morte do juiz Alexandre Martins, decidiu, no final da tarde desta sexta, adiar o julgamento. O adiamento ocorreu por conta de mídias apresentadas pela defesa. São dois CDs com áudios e que haviam sido impugnados pelo Ministério Público (MP). Diante desse fato, o juiz entendeu ser prudente solicitar uma perícia neste material, portanto, não haveria tempo hábil da perícia ser concluída antes desta segunda-feira.