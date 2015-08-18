A Justiça negou o pedido de retirada do julgamento da Comarca de Vila Velha dos acusados de mando no homicídio do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. De acordo com o relator do processo, desembargador Sérgio Gama, as provas da defesa são insuficientes para o desaforamento do júri, marcado para ter início na próxima segunda-feira (24). O julgamento será realizado no auditório da Universidade Vila Velha (UVV).
Inicialmente, o tribunal do júri seria no Fórum da Prainha, mas por questões estruturais foi transferido para a instituição superior de ensino. Com a mudança de local, o número de pessoas que poderão acompanhar os trabalhos passou de 100 para 200. O voto relator que negou a mudança de comarca, conforme pedido da defesa de um dos réus, foi acompanhado pelos demais desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
- Julgamento da morte de juiz será em auditório de universidade em Vila Velha - CBNGAZ - 2.36s - 18-08-15.mp3
O pedido de transferência do local de julgamento foi feito pela defesa do coronel da reserva da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira. De acordo com o advogado de coronel Ferreira, Francisco de Oliveira, o atual prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, que na época do crime era Secretário Estadual de Segurança Pública, poderia intimidar os jurados.
Caso o pedido fosse aceito pelo TJES, o júri poderia acontecer em qualquer juízo da Grande Vitória, sem necessidade de trocar o juiz responsável pelo caso, Marcelo Soares Cunha, nem o cartório no qual o processo está tramitando, a 4ª Vara Criminal de Vila Velha. Entretanto, em sua decisão, o desembargador Sérgio Gama destacou que “a ordem do município não estará ameaçada se o julgamento for realizado naquela comarca”.
“Os fundamentos que respaldaram o pedido de desaforamento ajuizado pelo acusado são insuficientes para retirar a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha”, argumentou o desembargador.
Defesa dos réus
O outro réu no processo, o ex-policial civil e empresário, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, acompanhou o julgamento. Tanto Calú, quanto a defesa do coronel Ferreira afirmaram ser inocentes e destacaram que a morte do juiz Alexandre foi um latrocínio (assalto seguido de morte) e não um crime de mando.
O prefeito Rodney Miranda não foi localizado pela reportagem para falar sobre as acusações. Em entrevista ao Jornal A Gazeta na última semana, Rodney considerou absurda as acusações feitas pela defesa de coronel Ferreira.