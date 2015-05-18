Após 12 anos de espera, dois dos denunciados como mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho sentam no banco dos réus do Salão do Júri do Fórum da Prainha de Vila Velha no dia 25 de maio, a partir das 13 horas. Os réus são o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu. Em meio a um processo complexo, o comentarista da CBN Vitória e professor de direito, Júlio Pompeu, explica como funcionará o julgamento, que deve durar cinco dias. O Júri Popular é um tipo especial de julgamento, que no Brasil é realizado apenas em caso de crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando alguém comete um crime com a intenção de matar.

Your browser does not support the audio element. Julgamento da morte de Alexandre Martins deve durar cinco dias

Segundo Pompeu, ele é realizado em duas fases: a denúncia realizada pelo Ministério Público e a sentença dada por um juiz. No caso, a decisão pela culpa ou inocência será da maioria dos sete jurados. De 21 pessoas escolhidas aleatoriamente na sociedade, sete são definidas para formar o Júri. "E cabem a eles avaliar tudo, como as provas. Nesse caso, em particular, são muitas e confusas. Há muitos depoimentos, testemunhos, provas materiais, mas cada um apontando para um lado diferente", afirma Pompeu.

O especialista afirma que o julgamento será difícil tanto para a acusação, no caso o Ministério Público, quanto para os advogados de defesa dos réus.

"A denúncia é feita com base em descrição de determinados acontecimentos. Mas a sentença de pronúncia, os pronunciou de outra forma, diferente da denúncia. O Ministério Público se vê na obrigação de demonstrar para o jurado que o que ele alega aconteceu, que existe mesmo fatos que corroboram essa tese. Como o conjunto probatório é muito grande é um trabalho difícil de selecionar dados e apresentá-los com clareza. Para defesa idem. Esse crime, esse julgamento é mais um de uma série. Outros todos foram condenados levando em conta essa mesma tese", afirmou.Até o momento já foram julgados e considerados culpados os acusados de serem executores e intermediários do assassinato do juiz Alexandre Martins, no dia 24 de março de 2003.RecusasOutro fator que mostra a complexidade do caso é o número de juízes que se recusaram a presidir o júri. A audiência do dia 25 de maio foi marcada após os nove juízes titulares das varas criminais de Vila Velha, incluindo a juíza Ana Amélia Bezerra Rêgo, titular da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – onde tramita o processo – se darem como impedidos de julgarem o caso.Diante da situação, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado (TJES) decidiu indicar o magistrado Marcelo Soares Cunha para conduzir o processo. Ele é juiz titular da 2ª Vara Criminal de Cariacica e tem larga experiência em Júri Popular.Pompeu explica os fatores que, constitucionalmente, impede o juiz de assumir um caso. "Existem casos de impedimento legal: quando você é parente, envolvimento com caso ou caso semelhante. Tem outro elemento que é motivo de foro íntimo: se o juiz não se sente à vontade para julgar, ele está autorizado a se declarar incompetente. Aqui eu acredito que o fato é que tem juiz de um lado e juiz de outro. Muita gente não se sente confortável", esclareceu.Júlio Pompeu explica que no júri, a rigor, o papel do juiz é muito pequeno. Na instrução criminal, que antecede o julgamento, o papel dele é mais assertivo: ouve testemunhas e faz questionamentos. Já em plenário, o papel do juiz é muito mais de coadjuvante do que personagem principal. Neste momento, os protagonistas, frisa Pompeu, é a acusação e a defesa. O clímax do julgamento são as sustentações orais das duas partes.A decisão sobre a absolvição ou condenação dos réus é feita individualmente. Durante o julgamento, os jurados não podem conversar entre si sobre o caso. Eles são vigiados o tempo todo para um não influenciar na decisão do outro. A decisão é feita através de uma construção de quesitos pelo juiz, aos quais os jurados respondem sim ou não.

Leopoldo

O terceiro acusado como mandante é o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira. Leopoldo vai a júri popular nos próximos meses. A realização do julgamento em Vila Velha foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, mas a data ainda não foi marcada. De acordo com informações do Tribunal de Justiça, a defesa de Leopoldo entrou com diversos recursos junto aos tribunais de Brasília – Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) –, cujas decisões, em boa parte deles a ele não foi favorável.

Como os recursos que ainda tramitam nos tribunais de Brasília não impedem o andamento do processo no Estado, segundo informações do Tribunal de Justiça, o processo foi devolvido pelo STJ para a comarca de origem, no caso a 4ª Vara Criminal de Vila Velha. Com isso, o juiz Marcelo Soares Cunha iniciou os procedimentos para a realização do julgamento.

Ao contrário destas informações, a defesa do juiz Leopoldo garante que há “embargos de divergência” tramitando no STJ que ainda não foram julgados. Quando isso ocorrer, haverá ainda um agravo em recurso extraordinário que precisará ser analisado pelo STF, de acordo com o advogado Fabrício Campos.