Magistrados, procuradores e promotores de Justiça protestaram na tarde desta terça-feira (06), em frente ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), contra as modificações no pacote anticorrupção, aprovado na Câmara dos Deputados na última semana. O projeto atualmente tramita no Senado. Para os juízes capixabas, o pacote tem o objetivo de obstruir as ações da Operação Lava Jato e da Justiça brasileira.

O pacote reúne um conjunto de 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. Porém, ao ser votado no plenário da Câmara, os deputados federais aprovaram diversas modificações no texto, retirando propostas e incluindo temas polêmicos, como o abuso de responsabilidade de juízes e membros do Ministério Público.

Your browser does not support the audio element. Juízes protestam contra o que chamam de obstrução à Lava Jato

Das dez medidas originais, somente quatro foram mantidas. Para o presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), Adélcion Caliman, o projeto precisa ser modificado, como na proposta original.

"Desfiguraram as 10 medidas que foram propostas pelo Ministério Público. Poderiam ser acrescentadas outras, mas desde que elas respeitassem a sociedade. O objetivo do Ministério Público é defender a sociedade e punir os corruptos”, afirmou.

O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio, destacou que o principal objetivo do pacote anticorrupção como foi aprovado na Câmara é impedir a punição de pessoas que praticaram ou praticam atos de corrupção. O presidente da Amages explica que se for aprovado como está, o projeto vai inviabilizar o trabalho dos magistrados.

“Se for aprovado desta forma, os juízes vão ficar coagidos, eles não terão condições de julgar mais nada”, afirmou.