Juízes das Varas da Infância e Juventude no Espírito Santo são contra redução da maioridade penal

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos Deputados pode aprovar, nesta quinta-feira (26), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O tema é polêmico e divide opiniões. No Espírito Santo, juízes da Infância e da Juventude e a Defensoria Pública se posicionaram contra a aprovação da PEC.Para a supervisora das Varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça (TJES), desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a redução da maioridade penal é uma violação de direitos. Ela destaca que o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais, dentre os quais a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, em que reafirma seu compromisso com a Proteção Integral da população infanto-juvenil.

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De acordo com a desembargadora, é preciso debater o tema com a sociedade. Eliana Munhós salienta que muitas pessoas acreditam que o adolescente que comete algum ato infracional não é punido, entretanto, a desembargadora cita que o menor infrator já é responsabilizado, a diferença é que ele não vai para um presídio comum. O adolescente infrator pode ficar até três anos internado.

“Existe uma Justiça da Infância e da Juventude, que prevê para ele uma responsabilização, que corresponde a responsabilização do adulto. Ele tem internação no regime da justiça Infantil e ela corresponde a prisão no regime fechado, pois ele está internado e privado de liberdade”, contou à Rádio CBN.

O investimento em políticas públicas para crianças e adolescentes seria um dos caminhos para retirar os jovens da criminalidade, de acordo com um dos coordenadores das varas de Infância e da Juventude do Espírito Santo, juiz Vladson Couto Bittencourt.

“Se o Estado agisse de forma mais preventiva, teríamos uma realidade diferente nos dias de hoje. Falo de Estado porque as políticas públicas estão na mão do Estado, mas não devemos esquecer que a família é a primeira responsável pelo seu filho”, afirmou.

Defensoria

A Defensoria Pública também se manifestou contra a redução da maioridade penal. Segundo o coordenador do Núcleo da Infância e da Juventude, o defensor público Hugo Matias, pesquisas apontam que menos de 1% do total de homicídios praticados no Brasil são cometidos por adolescentes. Em contrapartida, 36% das vítimas de homicídios são adolescentes.Para o defensor público, um adolescente que cometeu um ato infracional não tem condições de ser ressocializado em um presídio comum. O número de reincidência de um preso adulto é bem maior que um adolescente que passa por internação, na avaliação de Hugo Matias.“Colocando um adolescente no sistema prisional de adulto, temos 70% de chance dele voltar a cometer crimes. Se ele for colocado no sistema socioeducativo, a chance de reincidência é de 20%. Seria pior para o adolescente e para a sociedade”, destacou.

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