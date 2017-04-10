Juiz classifica roubo de arma em Fórum como "ação ousada"

O crime que culminou no roubo de mais de 150 armas do Fórum da Serra, na tarde do último domingo (9), é apontado enquanto uma "ação ousada" na avaliação do juiz da 1ª Vara Criminal da Serra, Alexandre Farina.

Na ação, bandidos fizeram um buraco no muro de um cerimonial ao lado do Fórum da Serra para roubar as armas no local. Diante do ocorrido, o juiz destaca que o cálculo realizado pelos suspeitos para fazerem o buraco, e atravessarem um muro, chamou a atenção.

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A "ousadia", segundo Farina, esteve no fato dos suspeitos saberem o local preciso onde estariam as armas dentro do Fórum. "Realmente foi muita ousadia e, sim, o muro faz divisa parede com parede. Foi um cálculo muito preciso que causou essa estranheza a nós e também à própria polícia e a perícia que esteve no local ontem", revelou em entrevista à Rádio CBN Vitória. Neste cenário, não é descartado pelo juiz a participação de pessoas com informações privilegiadas estejam por trás do crime.

O responsável pelo Fórum da Serra ainda destacou que um dos principais objetivos, no momento, é o de garantir a recuperação imediata das armas. Ele também destacou que as armas que estavam armazenadas, provisoriamente no Fórum, estavam passando por um processo de recadastramento e, nesta semana, elas seriam transportadas e destruídas.

"A entrega dessas armas seria feita ao Exército na quarta-feira (12), para a destruição", explicou. Para o transporte das armas é preciso o laudo, que, segundo o juiz, já se tinha, a escolta armada. O motivo pelo qual levaria ao recadastramento das armas não pôde ser revelado pelo juiz a fim de garantir a preservação da investigação.

INVESTIGAÇÃO

O diretor do Fórum da Serra explicou que um levantamento está sendo realizado para saber quantas armas foram levadas do local. A estimativa inicial de que que lá tinham cerca de 150 armas. Ele acredita que até o final desta segunda-feira (10) o levantamento já seja mais detalhado, com a quantidade concreta de armas levadas do Fórum.