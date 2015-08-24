Juiz Carlos Eduardo, amigo de Alexandre, é o primeiro a depor no julgamento

O juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, que era amigo e trabalhava com o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, foi o primeiro a depor no julgamento dos acusados de serem os mandantes da morte do magistrado. O júri começou às 11h16 desta segunda-feira (24), com mais de duas horas de atraso. O julgamento é presidido pelo juiz Marcelo Soares da Cunha. Estão no banco dos réus o coronel Ferreira e o ex-policial civil e empresário do ramo de granito, Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calú.

A oitiva de Carlos Eduardo começou após o intervalo do almoço. Antes, porém, a defesa de Ferreira e Calú pediu a impugnação do depoimento dele. O Ministério Público afirmou que o testemunho de Carlos Eduardo era indispensável. O juiz acatou parcialmente, mantendo o depoimento do magistrado, mas na condição de informante e não de testemunha - o informante não tem a obrigação de dizer a verdade, já a testemunha tem obrigação e é advertida sob pena de ser processada de falso testemunho.

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Primeiro depoimento

Ao pedirem a impugnação do testemunho de Carlos Eduardo, a defesa de Ferreira e Calu justificou o pedido alegando que o magistrado teria publicado, em uma revista jurídica, cinco dias após a morte de Alexandre, um texto onde exprimia "sentimento de vingança". Carlos Eduardo foi sabatinado pelo magistrado Marcelo Soares Cunha, que perguntou aonde ele estava durante o crime e como ficou sabendo da morte de Alexandre Martins.

Durante depoimento, ele contou que conheceu o coronel Ferreira na época em que o Juiz Alexandre pediu a transferência dele para uma penitenciária federal no Acre. Ele afirmou também que foi após a transferência de Ferreira que tanto ele quanto o juiz Alexandre Martins começaram a receber mais ameaças de morte pelo telefone ou fax.

O juiz Carlos Eduardo contou ainda o caso de Manoel Correia da Silva Filho, que ele indicou como sendo um pistoleiro do coronel Ferreira. Em depoimento na carceragem da Polícia Federal, o pistoleiro teria dito que já participou em mais de 100 mortes enquanto fazia parte do grupo criminoso de Ferreira.

Logo após ter prestado esse depoimento, Manoel Correia foi transferido para uma penitenciária em Cachoeiro de Itapemirim, onde foi assassinado. A transferência foi autorizada pelo juiz Antônio Leopoldo, a pedido do escritório de advocacia de Calú.

Ainda em depoimento, Carlos Eduardo contou que o papel de Leopoldo na organização criminosa era fazer transferências de presos para fins específicos: ou para que o preso fosse assassinado, ou para que matasse alguém na penitenciária de destino ou para que a fuga fosse facilitada.

O Juiz Leopoldo, ainda segundo a testemunha, teria tentado cooptar três juízes da Vara de Execuções Penais: Alexandre Martins, Carlos Eduardo e Rubens da Cruz. Ele propunha que os três não atrapalhassem o esquema criminoso e, em troca, teriam benefícios na carreira.

Ainda no depoimento, Carlos Eduardo contou que durante uma busca e apreensão na casa de Calú foi apreendida uma agenda. Nela constava pagamentos de até R$ 60 mil e nomes como o de Ferreira, dos ex-policiais militares Heber Valêncio e Ranilson Alves da Silva (condenados por serem os intermediários no assassinato de Alexandre) e Leo, que seria uma referência ao juiz Leopoldo.

Testemunhas de acusação não localizadas

Três testemunhas de acusação, arroladas pelo Ministério Público do Espírito Santo, não compareceram ao tribunal do júri. Geraldo Luis R. Almeida e Alexandro Santos Nascimento não foram encontrados. Luis Fernando Corrêa foi intimado e não compareceu. Com as ausências, o Ministério Público ficou com apenas duas testemunhas, o delegado Danilo Bahiense e o juiz Carlos Eduardo Lemos.

Ferreira perdeu duas testemunhas que não compareceram. O coronel Aurich e o ex subsecretário de Segurança Fernando Francischini. Todas as testemunhas de Calú compareceram. Após a leitura do nome dos 27 jurados convocados, dez deles foram indeferidos. Sete foram escolhidos para proferir a sentença. O júri popular é composto por cinco homens e duas mulheres. Durante esta semana de julgamento, os sete jurados, que tiveram seus telefones recolhidos, vão ficar hospedados em um hotel, sem contato com os familiares.