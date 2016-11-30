Juiz afirma que emenda ao pacote anticorrupção irá silenciar o Judiciário

O mestre em Direito, professor da FDV e juiz federal, Américo Bedê, afirma que a aprovação da emenda que prevê a punição a magistrados e integrantes do Ministério Público por crime de abuso de autoridade é uma tentativa de silenciamento do judiciário. A ementa faz parte das medidas do pacote anticorrupção aprovado pela Câmara de Deputados nesta terça-feira.

“É impossível não fazer essa ligação a tentativa de silenciamento, essa tentativa de intimidar o livre exercício da atividade de juiz e promotor, é claramente como uma forma de tentar barrar, não só a Lava Jato como outras investigações que possam por ventura existir no nosso país”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Juiz afirma que emenda a pacote anticorrupção irá silenciar o Judiciário

Segundo o juiz, o projeto não trouxe vigilância sobre o Judiciário, mas sim intimidação, o fim da independência do poder Judiciário e proteção ao legislativo e ao congresso parlamentar.

“É uma ingenuidade até imaginar que a emenda quer combatendo abusos. A emenda quer blindar, a emenda quer proteger investigados em casos graves”, analisou.

Supremo pode reverter situação

Américo Bedê critica a ação do congresso e chamou de inconstitucional a aprovação da emenda ao pacote anticorrupção por violar a independência do judiciário e a separação dos poderes. Afirmou ainda, ter certeza que se a medida for aprovada, o Supremo Tribunal Federal (STF) irá declarar o projeto inconstitucional com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.

“Ela pode ser revertido se o Senado não aprovar esse projeto ou o presidente da República pode vetar o projeto, eu espero que nessa fase ou o Senado ou o presidente adotem essa medida. Ou se isso virar uma lei realmente, o Supremo através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) pode preparar inconstitucionalidade da lei”, afirmou.

As declarações do juiz federal foram em entrevista ao vivo, no programa CBN Cotidiano, na tarde desta quarta-feira (30):