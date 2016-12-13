Judiciário tem mais quatro meses para se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) entendeu que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem até o dia 30 de abril de 2017 para adequar as despesas com a folha de pagamento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, o órgão do Judiciário ganha mais quatro meses para o ajustamento das contas, já que havia a possibilidade de que o prazo se encerrasse ao fim deste ano.

Havia a expectativa de que, nesta terça-feira (13), os conselheiros do TCES votassem a proposta de um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) que daria um prazo de dois anos para o Tribunal de Justiça adequar as despesas com folha de pagamento.

Your browser does not support the audio element. Judiciário tem mais quatro meses para se adequar á Lei de Responsabilidade Fiscal

No entanto, o mérito não foi analisado e a análise que tomou conta da sessão foi o prazo que o órgão do Judiciário teria para acertar os gastos. De acordo com o entendimento do relator do processo, conselheiro Carlos Ranna, o TJES ainda tem até o mês de abril de 2017 para ajustar as contas. Os demais conselheiros acompanharam o voto do relator.

O presidente da Associação dos Magistrado do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio, aprovou a decisão. “Eu diria que a posição do conselheiro Ranna é uma interpretação, no mínimo, razoável porque passa a contar a partir da notificação do tribunal da situação. Então, isso é razoável: notificou o tribunal e, a partir daí, sim, passa a contar o prazo”, afirmou.