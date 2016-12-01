O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), isentou os magistrados e o Ministério Público (MP) da responsabilidade sobre a “grave crise ética que assola o país”. Em nota pública divulgada na noite desta quarta-feira (30), o TRT-ES também lamentou a inclusão de medidas que criminalizam condutas do judiciário e do MP no exercício da profissão.

O texto original do Projeto de Lei 4850/2016, mais conhecido como pacote anticorrupção, foi apresentado pelo Ministério Público Federal (MPF), mas a Câmara dos Deputados Federais modificou as proposições. A nota assinada pelo presidente da Corte, José Carlos Rizk, aponta que “cabe ao Judiciário, por força da Constituição Federal, defender a aplicação das normas constitucionais e garantir a democracia, que se desenvolve com poderes independentes e harmônicos entre si”.

Your browser does not support the audio element. Judiciário e o MP não são os responsáveis pela grave crise ética, afirma presidente do TRT

A esperança segundo o Tribunal Regional do Trabalho está na confiança da opinião do presidente sobre o trabalho dos magistrados. A nota ainda destaca que que o pacote anticorrupção precisa de maior reflexão e debate social, para que seja assegurado o Estado de Direito.

Câmara de Deputados

Os capixaba na bancada da Câmara dos Deputados aprovaram o Projeto de Lei proposto pelo Ministério Público Federal (MPF), mas divergiram sobre a emenda que prevê a punição por crime de abuso de autoridade a magistrados e integrantes do Ministério Público.

A proposição foi aprovada pela Câmara de Deputados com 313 votos a favor, 132 contra e cinco abstenções. Dos 10 deputados federais capixabas que compõem a bancada, nove se posicionaram a favor do texto base e um não compareceu. Já com relação a emenda, houve divergência. Cinco se posicionaram contra e quatro a favor.

Confira na íntegra a nota pública assinada pelo presidente do Tribunal do Trabalho da 17ª Região, José Carlos Rizk:

Nota Pública

O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região vem a público lamentar a inclusão no PL 4850/2016, aprovado na data de ontem pelo Plenário da Câmara dos Deputados, de medidas que criminalizam condutas de magistrados e membros do Ministério Público no exercício da profissão.

O Poder Judiciário e o Ministério Público não são os responsáveis pela grave crise ética que assola o País e já respondem por seus atos na forma da lei.

Ao Judiciário, por força da Constituição Federal, cabe defender a aplicação das normas constitucionais e garantir a democracia, que se desenvolve com poderes independentes e harmônicos entre si. O Poder Judiciário vem exercendo fielmente sua missão constitucional, assim como o Ministério Público.

O Presidente tem plena convicção de que os magistrados brasileiros continuarão a desenvolver suas atribuições constitucionais e legais, certo de que a matéria em foco enseja maior reflexão e debate social, de modo a assegurar o Estado de Direito.