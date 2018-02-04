Jucutuquara encerra desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Escola de samba Unidos de Jucutuquara no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Vitor Jubini

Mesmo embaixo de chuva e com arquibancadas vazias, a Unidos de Jucutuquara entrou na avenida com muita garra e fôlego, às 05h15, sendo a sétima escola a desfilar. Veio com 17 alas, 4 carros alegóricos e 1 tripé e 1.800 componentes para homenagear a história de Ambrósio, monarca africano que veio para o Brasil e construiu um quilombo em Minas Gerais. Além disso, marca os 130 anos da abolição da escravatura no país com o enredo “Ambrósio, o imortal”.

A comissão de frente veio representando líderes contra a repressão, remetendo também à coruja, que é o símbolo da escola. O carro abre-alas trouxe a imagem de Mestre Ambrósio e o ouro, representando as riquezas de Minas Gerais. Apesar de alguns escorregões por causa da pista molhada, a Jucutuquara fez uma boa evolução na avenida.

A bateria da Jucutuquara, assim como a da Boa Vista, também usou o timbal, instrumento de percussão que valorizam os ritmos africanos. Durante as paradas da bateria, toda a agremiação mostrou que estava como samba enredo na ponta da língua e as vozes ecoaram no Sambão. A rainha de bateria Luiza Monteiro, de 18 anos, nascida e criada na comunidade passou pela avenida representando a Realeza Negra.