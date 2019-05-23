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CAPIXABAS NO EVEREST

Juarez Soares é o primeiro capixaba a atingir o topo do Everest

Foram 55 dias de muita expectativa até chegar ao cume do monte mais alto do mundo

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 12:28

Publicado em 

23 mai 2019 às 12:28
O capixaba Juarez Soares passou a ser o primeiro alpinista do Espírito Santo a atingir o cume do monte mais alto do mundo, o Everest. Foram 55 dias de expedição, se tornando também o 24º brasileiro a alcançar o topo do mundo. O empresário aventureiro chegou ao cume do Everest, pela Face Sul (Nepal) por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira (22). Ainda incomunicável com o procedimento de descida, quem nos contou detalhes desta conquista foi Cesar Saade, que também participou de parte da mesma expedição. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cesar Saade - 23-05-19

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