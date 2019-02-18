Homens negros ou pardos, com idades entre 15 a 29 anos, vítimas de disparos com armas de fogo: esse é o perfil da maior parte das pessoas assassinadas no Espírito Santo ao longo de todo o ano de 2018. Os dados foram obtidos com base em uma pesquisa de Indicadores de Homicídios Dolosos no Estado, concluída pelo Instituto Jones dos Santos Neves.

Your browser does not support the audio element. Jovens negros e pardos são os que mais morrem assassinados no ES

De acordo com a pesquisa, o Espírito Santo registrou 1.108 homicídios dolosos no ano passado, ou seja, quando há a intenção de matar. Desse total, 78% foram praticados com uso de arma de fogo e 92% das vítimas eram homens. Em relação à cor da vítima, 86% eram negros ou pardos.

A juventude das pessoas assassinadas também chama atenção, já que 54% das vítimas tinham entre 15 e 29 anos. O levantamento também mostrou que grande parte dos crimes acontece durante a noite e madrugada: 49% dos homicídios foram praticados entre as 19h e as 5h – um total de 552 mortes. As principais ocorrências ocorrem nas sextas, sábados e domingos, concentrando 50% das mortes. O mês de janeiro de 2018 foi também o que concentrou o maior número de assassinatos, com 115 mortes.

Durante todo o ano passado foram apreendidas 3.004 armas de fogo em todo estado. Em relação aos números de prisões, 2.024 acusados de homicídio foram colocados atrás das grades.